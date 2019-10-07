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Tohumunu Çin'den getirip ektiği mor çileğe, talep arttı
AKSARAY'ın Eskil ilçesinde, 6 yıldır tıbbi aromatik bitkiler üreten Havva İnanç (41), 3 yıl önce tohumunu Çin'den getirttiği mor çileği üretmeye başladı. Mor çileğe talebin arttığını belirten İnanç, ''4 dönüm arazide yaklaşık...
GENEL 07.10.2019, 10:19
AKSARAY'ın Eskil ilçesinde, 6 yıldır tıbbi aromatik bitkiler üreten Havva İnanç (41), 3 yıl önce tohumunu Çin'den getirttiği mor çileği üretmeye başladı. Mor çileğe talebin arttığını belirten İnanç, ''4 dönüm arazide yaklaşık 1 ton mor çilek üretiyorum. Kahramanmaraş, Konya, Sivas, Tokat, Çanakkale'den yoğun talep var'' dedi.
Eskil ilçesinde oturan Havva İnanç, Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursu'na (KOMEK) katılıp, bitki yetiştirme eğitimi aldı. Birçok ili gezip, seracılığın nasıl yapıldığını inceleyen İnanç, boş duran 12 dekarlık arazisine sera kurup, tıbbi aromatik bitkiler yetiştirmeye başladı. 6 yıldır tıbbı aromatik bitkilerle uğraşan İnanç, 3 sene önce de İstanbul'da seracılık eğitimi alırken tanıştığı Çinlinin tavsiyesiyle serasının yanındaki 4 dönüm alana mor çilek ekti. Şu an yılda 1 ton mor çilek üreten İnanç, talebin gün geçtikçe arttığını belirtti.
Havva İnanç, ''Çinli amca, 'Bende bir ürün var. Dünya ülkeleri fazla bilmez, dünya altın çileği biliyor' dedi ve bu mor çileğin tohumunu Çin'e gittiğinde bana gönderdi. 10 tohumdan 3 fide çıktı. 2 yıldır ciddi oranda verim aldım. Kayseri Erciyes Üniversitesi Onkoloji Ana Bilim Dalı'ndan 2 hocamız da şeker hastalığının tedavisi için deniyorlar. Cilt ve sedef hastalıklarına da iyi geldiği biliniyor. Reçel yapıp tüketebilirler. Bu ürüne Kahramanmaraş, Konya, Sivas, Tokat, Çanakkale gibi illerden yoğun talep var. Şu an kampanya yaptık, 4 kilosunu 100 liraya satıyoruz" diye konuştu.
Eskil ilçesinde oturan Havva İnanç, Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursu'na (KOMEK) katılıp, bitki yetiştirme eğitimi aldı. Birçok ili gezip, seracılığın nasıl yapıldığını inceleyen İnanç, boş duran 12 dekarlık arazisine sera kurup, tıbbi aromatik bitkiler yetiştirmeye başladı. 6 yıldır tıbbı aromatik bitkilerle uğraşan İnanç, 3 sene önce de İstanbul'da seracılık eğitimi alırken tanıştığı Çinlinin tavsiyesiyle serasının yanındaki 4 dönüm alana mor çilek ekti. Şu an yılda 1 ton mor çilek üreten İnanç, talebin gün geçtikçe arttığını belirtti.
Havva İnanç, ''Çinli amca, 'Bende bir ürün var. Dünya ülkeleri fazla bilmez, dünya altın çileği biliyor' dedi ve bu mor çileğin tohumunu Çin'e gittiğinde bana gönderdi. 10 tohumdan 3 fide çıktı. 2 yıldır ciddi oranda verim aldım. Kayseri Erciyes Üniversitesi Onkoloji Ana Bilim Dalı'ndan 2 hocamız da şeker hastalığının tedavisi için deniyorlar. Cilt ve sedef hastalıklarına da iyi geldiği biliniyor. Reçel yapıp tüketebilirler. Bu ürüne Kahramanmaraş, Konya, Sivas, Tokat, Çanakkale gibi illerden yoğun talep var. Şu an kampanya yaptık, 4 kilosunu 100 liraya satıyoruz" diye konuştu.
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