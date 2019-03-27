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Tohumluk arpacık soğanının kilosu 25 lira

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde, çarşamba günleri kurulan halk pazarında, tohumluk arpacık soğanı, kilosu 25 liradan satılıyor. Pazarda satış yapan Mustafa Can, "Fiyatın yüksek olmasından biz de rahatsız oluyoruz. Böyle giderse gelecek yıl...

Tohumluk arpacık soğanının kilosu 25 lira
KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde, çarşamba günleri kurulan halk pazarında, tohumluk arpacık soğanı, kilosu 25 liradan satılıyor. Pazarda satış yapan Mustafa Can, "Fiyatın yüksek olmasından biz de rahatsız oluyoruz. Böyle giderse gelecek yıl soğanda rekolte düşer" dedi. 
Simav'da geçen yıl kalitesine göre, kilosu 2- 3 lira olan arpacık soğanın fiyatı, bu sene 25 liraya kadar çıktı. Tohumluk arpacık soğanı fiyatlarının yükselmesini üretim düşüklüğüne bağlayan satıcı Fikret Bal (57), "Geçen yıl üretim bol olduğu için tohumluk kuru soğanın kilosunu 2- 3 liradan satıyorduk ancak kış boyunca kuru soğan fiyatlarının 5- 6 lirada seyretmesi ve üretimdeki azalma tohumluk kuru soğan fiyatlarına da yansıdı. Geçtiğimiz haftalarda 15 liradan sattığımız soğan tohumu bu hafta 25 liraya kadar yükseldi. Soğan tohumu temini için gittiğimiz Bursa ve Denizli'de istediğimiz fiyattan yeterince tohum bulamıyoruz. Fiyatlar yüksek olunca vatandaş soğan ekimini azalttı. Böyle giderse tohumluk kuru soğanın fiyatı birkaç haftaya kalmaz 30, hatta 40 lirayı bile bulabilir" diye konuştu. 
Satıcılardan Mustafa Can ise "Tohumluk kuru soğanın fiyatı yüksek olunca vatandaş istediği kadar alamıyor. Eskiden 5- 6 kilo birden alanlar şimdi yarım kiloya kadar düştü. Bundan biz de rahatsız oluyoruz. Böyle giderse gelecek yıl soğanda rekolte düşer" dedi. 

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