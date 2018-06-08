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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: İş dünyası, değerli bir duayeni kaybetti

ANKARA, () - TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Demirören Holding'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatına ilişkin mesaj yayımladı. Hisarcıklıoğlu, "İş dünyası, Sayın...

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: İş dünyası, değerli bir duayeni kaybetti

ANKARA, () - TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Demirören Holding'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatına ilişkin mesaj yayımladı. Hisarcıklıoğlu, "İş dünyası, Sayın Demirören'in kaybıyla çok değerli bir duayeni kaybetti" dedi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun mesajı şöyle: 
"Bir süredir tedavi görmekte olan Türk iş dünyasının ve sanayisinin değerli isimlerinden Erdoğan Demirören'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. İş hayatında önemli başarılara imza atan ve duayen bir isim olan Demirören değerli bir insandı. Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına ve sosyal projelere ömrünü adayan Demirören'e Allah'tan rahmet, Demirören ailesine, yakınlarına, Demirören Holding'e ve Türk iş dünyasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

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