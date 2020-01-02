TMSF'den uçak açıklaması (tekrar)
İSTANBUL, () Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) , Japonya'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'u İstanbul’dan Beyrut’a götüren özel jetin Rıza Zarrab’a ait ve TMSF'nin kayyımlığında olduğu" yönündeki...
İSTANBUL, () Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) , Japonya'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'u İstanbul’dan Beyrut’a götüren özel jetin Rıza Zarrab’a ait ve TMSF'nin kayyımlığında olduğu" yönündeki iddialarla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, "Basın Yayın ve İnternet Haber sitelerinde 'CEO Carlos Ghosn'u, İstanbul’dan Beyrut’a götüren özel jetin Rıza Zarrab’a ait ve TMSF'nin kayyımlığında olduğu" iddia edilmiştir. Çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Rıza Zarrab’a ait şirket ve varlıklar TMSF kayyımlığında yönetilmediği gibi haberde bahsedilen özel jetin TMSF ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır." denildi.
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