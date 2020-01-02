TMSF'den açıklaması uçak açıklaması

İSTANBUL, () TMSF, "Japon CEO Carlos Ghosn'un, İstanbul’dan Beyrut’a götüren özel jetin Rıza Zarrab’a ait ve TMSF'nin kayyımlığında olduğu” yönündeki iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Basın Yayın ve İnternet Haber sitelerinde çıkan 'Japon CEO Carlos Ghosn'un, İstanbul’dan Beyrut’a götüren özel jetin Rıza Zarrab’a ait ve TMSF'nin kayyımlığında olduğu” iddia edilmiştir. Çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Rıza Zarrab’a ait şirket ve varlıklar TMSF kayyımlığında yönetilmediği gibi haberde bahsedilen özel jetin TMSF ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. " denildi.