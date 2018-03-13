TMMOB üyelerine 'Cumhurbaşkanına hakaret' cezası

Mehmet CANDAN/İZMİR, ()- İZMİR'de, 12 Şubat 2015 tarihinde torba yasaya karşı yapılan protesto gösterisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine slogan attıkları ve hakaret ettikleri iddiasıyla yargılandıkları davadan beraat eden, ancak savcının itirazı üzerine yeniden yargılanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makine Mühendisleri Odası (MMO) üyeleri Melih Yalçın 11 ay 20 gün hapis cezasına, Devrim Cem Erturan ise 7 bin lira para cezasına çarptırıldı.

İzmir'de Ak Parti hükümetinin torba yasa hazırlığına yönelik tepki göstermek amacıyla 12 Şubat 2015 tarihinde Alsancak semtindeki Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde yapılan basın açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine slogan attıkları ve hakaret ettikleri iddiasıyla, TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Dönem Sekreteri Melih Yalçın ile MMO İzmir Şubesi üyesi Devrim Cem Erturan hakkında İzmir 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yapılan yargılama sonucunda, Yalçın ve Erturan beraat etti.

Cumhuriyet savcısı Muhammet Doğramacı, İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararının temyizi için Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu. Savcı Doğramacı, sanıkların attıkları sloganının düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini, anlam ve içerik derinliğinden yoksun olduğunu, aşağılama ve hakaret kastıyla kullanıldığını iddia ederek, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçunun işlendiğine dair yeterli ve somut delil bulunduğunu savundu. Yargıtay 16. Dairesi'nin, aynı sloganı Cumhurbaşkanı'na hakaret olarak değerlendirdiği 30 Mayıs 2016 tarihli kararını emsal gösteren savcı Doğramacı, beraat kararının bozulmasını talep etti. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nde görülen duruşmada savcının itirazı üzerine yeniden yargılanan Yalçın ve Erturan hakkında karar verildi. Mahkeme, Yalçın'a 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verirken, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Diğer şüpheli Erturan'a ise 7 bin lira para cezası verildi.

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