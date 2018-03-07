TMMOB Mimarlar Odası eski Başkanı Sami Yılmaztürk hayatını kaybetti

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL () TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi eski Başkanı C. Sami Yılmaztürk 58 yaşında yaşamını yitirdi.

İki dönemdir Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Başkanı olarak görev yapan ve bir süredir kanser tedavisi gören Sami Yılmaztürk, bugün hayatını kaybetti. Yılmaztürk, 9 Mart Cuma günü Karaköy'deki Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nde düzenlenecek törenin ardından defnedilecek.

Mimarlar Odası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Eski Başkanı Cemal Sami Yılmaztürk 07 Mart 2018 (bugün) hayatını kaybetmiştir. Meslektaşımıza, ailesine, tüm yakınlarına ve mimarlık camiasına başsağlığı dileriz. Cenaze törenine dair bilgiler daha sonra paylaşılacaktır."

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