TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu'ndan orman yangını açıklaması

TÜRK Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İzmir İl Koordinasyon Kurulu, 18 Ağustos'ta Karabağlar ilçesinde başlayan ve 53 saat sonra kontrol altına alınan orman yangınıyla ilgili basın toplantısı düzenlendi. Orman Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Koray Sarıkaya yangında 6 bin 500 hektarlık alanın zarar gördüğünü, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Dönem Sekreteri Melih Yalçın da alanın fidan dikmek için düzenlenen kampanyalarla ağaçlandırılamayacak kadar büyük olduğunu ileri sürdü.TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, 18 Ağustos Pazar günü Karabağlar'da başlayan ve geniş bir ormanlık alanın küle dönmesine neden olan yangın ile ilgili Ziraat Mühendisleri Odası'nın Alsancak'taki lokalinde basın toplantısı düzenledi.Basın metnini okuyan Orman Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Koray Sarıkaya, dünyada her yıl yaklaşık 5 milyon hektar ormanlık alanın yangınlardan zarar gördüğünü, Türkiye'de ise yılda ortalama 3 bin orman yangınının çıktığını, bu yangınlar sonucu yaklaşık 9 ile10 bin hektar orman alanının yandığını söyledi. İzmir'de ise ortalama her yıl 250 orman yangınının çıktığını, bunun sonucunda da 500 ila 1000 hektarlık orman alanının zarar gördüğünü ifade eden Koray Sarıkaya, "En son 18 Ağustos 2019 pazar günü çıkan orman yangınında yaptığımız son çalışmalara göre, maalesef yaklaşık 6 bin 500 hektarlık orman alanı ile birlikte yaklaşık 30 hektarlık dikili tarım arazisi tahrip oldu" dedi.ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİ ANLATTIOrman yangınlarını önlemek için vatandaşları ormanda ve ormana yakın yerlerde ateş yakmama, ateşli piknik yapmama, çevreye sönmemiş sigara ve yanıcı madde atmama konusunda uyaran Sarıkaya, şunları söyledi:"Yangınları önlemek için Orman Genel Müdürlüğü'nce orman yangınları ile mücadeleye yeteri kadar parasal kaynak ayrılmalıdır. Yeterli miktarda eğitimli teknik ve idari personel görevlendirilmeli, koordinasyon, sevk ve idare eksikliği yaşanmamalıdır. Birimlerdeki teknik ve ara personel eksikliği süratle giderilmeli, alımlarda torpilin yolunu açan mülakat sistemine derhal son verilmelidir."Orman Genel Müdürlüğü'nde uzmanlaşma ve liyakata daha fazla önem verilmesi gerektiğini vurgulayan Sarıkaya, "Uzman personelin uzman olmadığı başka alanlara tayini ve görevlendirilmesi önlenmelidir. Önceki yıllarda yararlanılan amfibi uçaklar topografyanın uygun olduğu bölgelerde ve ana sırtlarda yangını yavaşlatma ve hızlı müdahale bakımından diğer hava araçları ile koordineli olarak kullanılmalıdır" diye konuştu.TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Dönem Sekreteri Melih Yalçın ise, "Çalışmalar orman mühendisliği çerçevesinde ele alınmalıdır. Bu yanan alanların yeniden orman haline gelmesi için plan yapılması gerekiyor. Uzman arkadaşlarımız elinden gelen çalışmayı yapacak" dedi. Yalçın, yanan alanın fidan dikme kampanyalarıyla ağaçlandırılamayacak kadar büyük olduğunu öne sürdü.