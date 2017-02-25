TMMOB'dan 'hayır' çağrısı

Utku BOLULU/İZMİR, () - TÜRK Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), 16 Nisan'daki anayasa değişikliği referandumunda 'hayır' oyu vereceğini açıkladı. İzmir'de meslek odaları yöneticilerinin 'hayır' yazılı kartonlarla oylarının ne olacağını gösterdiği toplantında konuşan TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, "Ülkemiz, halkımız, mesleğimiz ve meslek alanlarımız için 'hayır' diyeceğiz" dedi.

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Mimarlık Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında TMMOB'un anayasa değişikliği referandumuyla ilgili tavrı açıklandı. İzmir'e gelen TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 24 meslek odası ve 510 bin 559 üyesi olan TMMOB'un refarandum oylamasında 'hayır' oyu vereceğini söyledi. Koramaz, anayasa değişiklik teklifinin, toplum dışlanarak hazırlanmış ve alelacele bir şekilde üzerinde sağlıklı bir bilgi dahi edinilemeden, demokratik ortamlarda özgürce tartışılmadan TBMM'den geçirildiğini, oylamalar sırasında Meclis iç tüzüğü ve anayasanın bir gereği olan gizli oy esasının dahi ihlal edildiğini söyledi.

Anayasa değişikliğinin, siyasal sistem ve rejimi köklü bir şekilde değiştirmeyi amaçladığını, toplamda 56 maddeyi kapsadığını belirten Koramaz, "Bu değişiklik, iktidarın, iktidarını kalıcılaştırmak ihtiyacını karşılamak içindir. Anayasa değişikliği, OHAL ve kararname hukuksuzluğunun hakim olduğu antidemokratik koşullarda dayatılmıştır. Toplumsal muhalefet baskı ve şiddetle sindirilmeye çalışılmış, basın-yayın organları, dernekler kapatılmış, gazeteciler, belediye başkanları, milletvekilleri cezaevlerine atılmıştır. Aralarında yöneticilerimizin ve üyelerimizin de bulunduğu ilerici, demokrat kamu çalışanları ile bilim insanları ve akademisyenler bütün özlük hakları ellerinden alınarak kamudan ihraç edilmiştir. Muhalefet karalamalara maruz kalmış, 'hayır' diyenler teröre destekle itham edilmiştir" dedi.

Anayasa değişikliğinde toplumun ve ülkenin temel ihtiyaçları ve sorunlarına yönelik hiçbir öneri bulunmadığını, aksine parlamenter temsili demokrasi, Meclis'in içinden çıkan ve Meclis denetimine tabi hükümet sistemi, bakanlar kurulu, yargı bağımsızlığı, yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerinin ayrılığı ortadan kaldırdığını belirten Koramaz, Meclis'in yasama ve denetim yetkisinin elinden alındığını söyledi. Koramaz, yürütme yetkisinin tek başına Cumhurbaşkanı'nda toplandığı ve olağanüstü yetkilerle donatıldığı bu sistemin tek adam diktası getireceğini söyledi. Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen kişilerin milletvekili, bakan, cumhurbaşkanı yardımcısı olacağına dikkat çeken Koramaz, "Cumhurbaşkanına Meclisi feshetme, bütçe hazırlama, kararname çıkarma, HSYK ve AYM üyelerini, büyükelçileri, üst düzey kamu yöneticilerini atama, milli güvenlik politikalarını belirleme, TSK'yı kullanma ve daha birçok yetki verilmektedir" diye konuştu.

TMMOB'un Türkiye'nin içerisine hızla sürüklendiği girdaptan çıkışı için üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğini ve 16 Nisan'da 'hayır' oyu kullanacağını belirten Koramaz "TMMOB, tüm gücü ile aydınlık günlerin yeşermesi için, ülkemiz, halkımız, mesleğimiz ve meslek alanlarımız için 'hayır' diyecektir" dedi.

Koramaz TMMOB'un büyük bir cesaretle, dirençle, umutla ve inançla 'hayır' için tüm gücünü seferber edeceğini söyledi.

Koramaz'ın açıklamasından sonra toplantıya katılan meslek odası başkan ve yöneticileri üzerinde 'hayır' yazılı kartonları kaldırarak referandumdaki oylarının ne olacağını gösterdi.

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