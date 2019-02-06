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TMMOB: Binalarda zemin-etüt çalışmaları eksik

Gül KABA/İSTANBUL,() - Kartal'da çöken 8 katlı bir bina sonrasında değerlendirmelerde bulunan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 2'nci Başkanı Can Akın, "Binalarda zemin-etüt çalışmaları...

TMMOB: Binalarda zemin-etüt çalışmaları eksik

Gül KABA/İSTANBUL,() - Kartal'da çöken 8 katlı bir bina sonrasında değerlendirmelerde bulunan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 2'nci Başkanı Can Akın, "Binalarda zemin-etüt çalışmaları eksik. Bir yıl içerisindeki olaylara bakınca bu çökmelerin devamı gelecek gibi görünüyor" dedi.

Bina çökmelerinin belli başlı sebepleri olduğuna dikkat çeken TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 2'nci Başkanı Can Akın, bina yaparken jeolojik konuma çok dikkat etmek gerektiğini dile getirdi. Akın, "Bina çökmelerinin nedenlerine baktığımızda zemin-etüt çalışmalarının eksik olması en başta geliyor. Üst yapı projeleri de bu eksik etütlerle hazırlanıyor. Ayrıca, zemine uygun bina da seçilemiyor" diye konuştu.

"BİNAYI ZEMİNE UYGUN YAPMAK GEREKİYOR"

Binaları zemine uygun olarak yapmak gerektiğinin altını çizen Akın, "Zemin araştırmaları sonucunda hazırlanan raporları kullanarak proje hazırlamalıyız. Her zemin bina yapmaya uygun olmayabilir" ifadelerini kullandı.

AŞIRI TASARRUFA DİKKAT!

Aşırı tasarrufların da binaları güvensiz duruma getirdiğini söyleyen Akın, "Örneğin kolon yapılırken kullanılacak demirler, bunların sayıları, kalınlıkları, hangi sınıf beton olacağı projelerde belirlenmiştir. Uygulama sırasında bunlara tamamıyla uyulması gerekiyor. Aşırı derecede tasarrufa yönelik davranılırsa, üst yapıda da zayıflama meydana geliyor ve ani ve aşırı yağışlarda da bina etkileniyor" diye konuştu.

"ÇÖKMELERİN DEVAMI GELEBİLİR"

Son bir yılda çok fazla yıkım yaşandığını söyleyen Can Akın, "Bunun devamı bu gidişle gelecek gibi gözüküyor. Belli ki binalarda değişen iklim koşullarına uygun olarak projelendirmelerde göz önüne alınmamış. Zemin çalışmalar eksik, yapı projeleri üretmekte eksik kalınmış ve üst yapı malzeme kullanımlarında tasarrufa çok gidilerek bu tip güvensiz yapılar oluşmuş" dedi.

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