TMMOB: Bayrampaşa'daki "Eski cezaevi alanı"na ilişkin dördüncü kez yürütmeyi durdurma kararı verildi

Ezgi ÇAPA/İSTANBUL,()-TMMOB Şehir Plancıları Odası ve Mimarlar Odası İstanbul Şubeleri, yaptığı yazılı açıklamada, Bayrampaşa'daki "Eski cezaevi alanı"na ilişkin dördüncü kez yargıya taşınan imar planlarında yürütmeyi durdurma kararı verildiğini bildirdi.

Şehir Plancıları Odası ve Mimarlar Odası İstanbul Şubeleri tarafından yapılan yazılı açıklama, "Bayrampaşa İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi'nde, 'Eski Cezaevi Alanı' olarak bilinen alana ilişkin Kentsel Dönüşüm amaçlı imar planları dördüncü kez yargıya taşınmış olup, İstanbul 13. İdare Mahkemesi'nce verilen karar ile planların yürütmesi durdurulmuştur" ifadeleri kullanıldı.



"PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLE DAVA KONUSUZ BIRAKILDI"

17 Mart 2011 tarihinde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı olarak onaylanan 1/5bin ve bin ölçekli planların mahkemeye taşındığını ve 14 Eylül 2012 tarihinde aynı alanla ilgili olarak yeni plan hazırlandığının belirtildiği açıklamada, yapılan plan değişiklikleri ile davanın konusuz bırakıldığı belirtildi. Açıklamada, "İkinci kez dava konusu edilen bu planlara yönelik, yargılama sürecinde haklılığımızı bilimsel bir şekilde ortaya koyan bilirkişi raporları ve görüşleri mahkemeye sunulmuş iken planlarda yapılan çok küçük değişiklikler ile yeniden onaylanarak askıya çıkartılmış, açtığımız davanın tekrar konusuz bırakıldığı tarafımıza tebliğ edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Plan değişikliği üzerine üçüncü kez dava açtıklarını belirten Şehir Plancıları Odası, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi`nde 14 Aralık 2012 tarihinde onaylanan imar planlarının "yapılaşma şartları yönünden şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve tekniklerine ve hukuka uygun olmadığı" sonucuna varılarak, İstanbul 9. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiği belirtildi.

"YARGI DENETİMİNİN SAĞLANMASI İÇİN KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

28 Eylül 2015 tarihinde planların yeniden hazırlandığının ifade edildiği açıklamada, konunun yeniden mahkemeye taşındığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "13. İdare Mahkemesi tarafından görülen davada bu kez yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, mahkemelerin kararlarını aşmak üzere hazırlanan bir mükerrer planı daha onayladığı izlenmektedir. İdari kurumun, yargı kararını bertaraf etmeye ve kamuoyunu kandırmaya yönelik faaliyete ortak olması, kamuoyu güvenini zedelemektedir. Donatı ve yeşil alan ihtiyacı çözülmüş, sağlıklı kentler oluşturulması yönünde bir otorite olması gerekirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, kendi mülkiyetinde olan ve donatı açısından büyük oranlarda eksiği bulunan bir bölgede yer alan, açık alan veya donatı alanı olarak kullanılabilecek bu alanı, ayrıcalıklı imar haklarıyla yapılaşmaya açması; bölge yapılanma koşulları ve sağlıksız donatı dengesi ile birlikte düşünüldüğünde şehircilik ilkeleri açısından kabul edilebilir nitelikte değildir. Bununla birlikte, kamunun kullanımına kazandırılması gereken alanın, yapılaşma koşulu dahi belli olmayan bir şekilde planlanması kamuyu zarara uğratmaktadır. Planlara yönelik denetleme ve yargılama sürecini adeta atlatabilmek amacıyla yapılan bu uygulamalara rağmen bilimden, kamu yararından ve doğadan yana mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi ve yargı denetiminin sağlanması için konunun takipçisi olacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz."