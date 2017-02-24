TKP'li Başkan'dan Kocadon'a ziyaret

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), ()- TUNCELİ'nin Ovacık İlçesinin Türkiye Kominist Partili Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon'u ziyaret ederek, Ovacık'a davet etti.

Bodrum Alevi Bektaşi Kültür Derneği'nin bu akşam saatlerinde düzenleyeceği halka açık söyleşi programının davetlisi olarak ilçeye gelen TKP'li Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u makamında ziyaret etti. Ziyarete Bodrum Alevi Bektaşi ve Kültür Derneği Başkanı Cem Yalçın ve dernek yönetiminin yanı sıra Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Altındağ, Kemal Orman ve Turgay Kaya da katıldı. Karşılıklı iki ilçe arasındaki ilişkilerin artırılmasına yönelik olarak yapılan sohbette başkanlar, hazırladıkları ve hayata geçirdikleri plan ve projeler, yapımı devam eden uygulamalar ile sosyal ve kültürel çalışmalarından bahsetti.

Özellikle çok yoksul olan ilçelerde su meselesinin sorun teşkil ettiğini ifade eden Maçoğlu, Türkiye'nin en güzel baharının Ovacık'ta yaşandığını belirterek, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u baharda Ovacık'a davet etti.

Ziyareti için Maçoğlu'na teşekkür eden Başkan Mehmet Kocadon, keyifli bir şekilde geçen sohbetlerinde özellikle Bodrum'daki belediyecilik faaliyetleriyle ilgili konuları kendisiyle paylaştı. Kocadon, büyükşehir süreciyle ilgili değerlendirmelerinde ise "Bodrum'da 11 tane belediye vardı, ancak büyükşehir yasası ile birlikte hepsi kapandı, tek belediye kaldı. Şu anda tüm yarımadayı tek belediye yönetiyor. Sorunların hepsini çözmeye çalışıyoruz. Davetiniz için teşekkür ederim. En kısa sürede Ovacık'a gelmek isterim" dedi.



FOTOĞRAFLI