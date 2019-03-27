Tiyatroya başladı, hayatı değişti

İSTANBUL, () - Ataşehir Belediye Başkanı ve CHP Ataşehir Belediye Başkan Adayı Battal İlgezdi, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nü sosyal medya hesaplarından yayınladığı bir video ile kutladı. Yayınlanan videoda iki çocuk annesi Ataşehirli bir ev hanımı olan İkbal Erol’un Ataşehir Belediyesi tarafından sunulan tiyatro kurslarına katılmasıyla değişen hayatı anlatıldı.

Ataşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ataşehir Belediye Başkan Adayı Battal İlgezdi, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nü sosyal medya hesaplarından yayınladığı bir video ile kutladı. Videoda yüzde 50 işitme engelli İkbal Erol’un tiyatro ile hayatının değişmesi de işlendi.

Yayınlanan videoda iki çocuk annesi Ataşehirli bir ev hanımı olan İkbal Erol’un Ataşehir Belediyesi tarafından sunulan tiyatro kurslarına katılmasıyla değişen hayatı anlatıldı. Yüzde 50 işitme kaybı bulunan ve bu yüzden sosyalleşemeyen 55 yaşındaki İkbal Erol’un tiyatro sevgisiyle birlikte; sosyalleşen, iletişim becerisi ve kendine güveni artan bir kadına dönüşmesi aktarıldı.

“TİYATROYA BAŞLADIKTAN SONRA HAYATIM DEĞİŞTİ”

Videoda İkbal Erol, tiyatroyla hayatının değiştiğini, “Hayatımı 2 çocuğuma adadım. Yüzde 50 işitme kaybım olduğu için sosyalleşemedim. Çevreme de duymadığımı söyleyemiyordum. Suçluymuşum gibi hissediyordum. Akşamları televizyonun sesini duyacağım kadar açtığımda rahatsız oluyorlardı. Çok ses olduğu için kapıma geliyorlardı. Tiyatroya başladıktan sonra hayatım değişti” sözleriyle anlattı.

Onun bu hikayesini duyan Battal İlgezdi, ona bir sürpriz yaparak İkbal Erol’un sahnelediği oyunu izledi ve ardından kendisinin, arkadaşlarının ve tüm tiyatroseverlerin Tiyatrolar Günü’nü kutladı.

“TİYATRO İYİLEŞTİRİR, TİYATRO HAYATINIZI GÜZELLEŞTİRİR”

Erol’u sahnede ziyaret eden İlgezdi, ““Yaşanabilir, özgür ve mutlu bir kent için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Tiyatro iyileştirir, tiyatro hayatınızı güzelleştirir. Herkesin Dünya Tiyatro Günü’nü kutluyorum” diye konuştu.

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