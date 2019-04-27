Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Heyelan riski taşıyan 278 konut ve 232 iş yeri tahliye ediliyor
Heyelan riski taşıyan 278 konut...
Beyoğlu'nda taciz iddiası; mahalleli sokağa döküldü
Taciz iddiası; mahalleli sokağa döküldü
Sri Lanka Sağlık Bakanlığı: Ölü sayısı 253
Sri Lanka Sağlık Bakanlığı: Ölü...
Sao Tome ve Principe'de gemi battı: 7 ölü
Sao Tome ve Principe'de gemi...

Tiyatro sahnesinde sürpriz evlilik teklifi

KAYSERİ'de Ahmet Güney (21), birlikte tiyatro izlemeye gittiği kız arkadaşı Nur Çıtak'a (18), oyun sonunda sahneye çıkarak, evlilik teklifinde bulundu. Boya ve alçı işi yapan Ahmet Güney ile Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi...

Tiyatro sahnesinde sürpriz evlilik teklifi
KAYSERİ'de Ahmet Güney (21), birlikte tiyatro izlemeye gittiği kız arkadaşı Nur Çıtak'a (18), oyun sonunda sahneye çıkarak, evlilik teklifinde bulundu.
Boya ve alçı işi yapan Ahmet Güney ile Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Diyetisyenlik Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi kız arkadaşı Nur Çıtak, ERÜ Diş Hekimliği Fakültesi Tiyatro Topluluğu tarafından düzenlenen '3'üncü Ulusal Erciyes Tiyatro Festivali'nde Çankaya Üniversitesi Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenen 'Ahududu' adlı oyunu izlemeye gitti.
Oyun bitiminde sahneye çıkan Ahmet Güney, "Özel ve mutlu günümü sizinle paylaşmak istedim. Nur'um benimle evlenir misin?" diyerek, kız arkadaşına evlilik teklif etti. Şaşkına dönen Nur Çıtak  'Evet 'diyerek, yanıt verdi. Ahmet Güney, sahneye gelen kız arkadaşına cebinden çıkardığı yüzüğü taktı. Genç çifti ilk tebrik edenler ise tiyatro oyuncuları oldu.
Ahmet Güney, "İkimizde Aksaraylıyız. Nur ile iki senelik güzel bir birlikteliğimiz var. Teklifi burada yapmanın güzel olacağını düşündüm. Buradakilerin tanıklık etmesi güzel oldu. Arkadaşların çok yardımı oldu, teşekkür ediyorum" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328