Tiyatro oyununda gerçek nikah

Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), () - TİYATRO sahnesinde tanışarak evlenmeye karar veren oyuncu çiftin nikah töreni, Kuşadası Belediyesi Erkan Yücel Sahnesi'nde yapıldı. Oyun sırasında nikah masasına oturan çiftin nikahını, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı kıydı.

Kuşadası Belediye Tiyatrosu oyuncularından Gülfem Günaydın ile Şencan Semerci, aileleri ve tiyatroseverlere sürpriz yaparak sahnede evlendi. Tiyatro sahnesinde başlayan arkadaşlıklarını, yine tiyatro sahnesinde evliliğe dönüştürmek isteyen çift, 'Nikah' adlı oyunu sahneledi. Erkan Yücel Sahnesi'ndeki oyunda evlenmeye çalışan bir çiftin yaşadığı aksilikler izleyicileri güldürdü. Oyunun sonunda bir tiyatro sanatçısı, gelin Gülfem Günaydın ile damat rolünü oynayan Şencan Semerci'yi nikah masasına davet etti. İki sanatçı da "Bundan sonrası gerçektir" anonsuyla nikahı kıymak üzere Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı'yı masaya davet etti. Her iki ailenin bireyleri şaşkınlıklarını atlatamazken, gösteriyi eşi Nil Kayalı ile izleyen Başkan Kayalı, "Arkadaşlar bu bölüm de oyuna dahil mi?" diye sordu. Başkan Kayalı, nikah memurunun belediyenin gerçek nikah defterini getirerek masaya koyması üzerine yerini aldı. Tiyatral bir havada kıyılan nikah, seyirciler ve ailelerden büyük alkış aldı. Şahitliğini Nurettin Sevinç ile Yasemin Yalçınkaya'nın yaptığı nikahın ardından Başkan Kayalı, genç çifti tebrik ederek ömür boyu mutluluklar diledi.

' HAYALİM SAHNEDE DOĞURMAK'

Tiyatroyu çok sevdiğini söyleyen Gülfem Günaydın, "Bundan sonraki hayalim çocuğumu da sahnede doğurmak. Erkek olursa sünnetini de sahnede yapacağım. Bu özel oyunumuzda tüm arkadaşlarım ile başkanımız mükemmel bir oyun çıkardı. Biz nikahımızı tiyatro sahnesinde kıyarak mutlulukların en güzelini yaşarken, misafirlerimiz de unutamayacakları bir tiyatro oyunu izleme olanağı buldu" diye konuştu. Günaydın, sahnede kıyılan nikahı anlayışla karşılayıp kendilerini kutlayan ailelerine de teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI