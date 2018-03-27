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Tiyatro oyuncusundan trafik kazalarına dikkat çekmek için ilginç eylem

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE'de, oyuncu İsa Gülaçtı, Dünya Tiyatrolar Günü dolayısıyla trafik kazalarına dikkat çekmek için giydiği siyah elbise, yüzüne taktığı maske, elinde taşıdığı sopa ve 'Burada radar yok hızlı gidebilirsiniz'...

Tiyatro oyuncusundan trafik kazalarına dikkat çekmek için ilginç eylem

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE'de, oyuncu İsa Gülaçtı, Dünya Tiyatrolar Günü dolayısıyla trafik kazalarına dikkat çekmek için giydiği siyah elbise, yüzüne taktığı maske, elinde taşıdığı sopa ve 'Burada radar yok hızlı gidebilirsiniz' yazılı dövizle yolun ortasında durup, sürücüleri karşıladı. Gülaçtı, kazalara karşı farkındalık oluşturmaya çalıştığını söyledi. 
Düzce'de, amatör tiyatro oyuncusu İsa Gülaçtı, Dünya Tiyatrolar Günü dolayısıyla trafik kazalarına dikkat çekmek için farklı bir eylem yaptı. Gülaçtı, siyah elbise giyip, yüzüne taktığı maske, elinde taşıdığı sopa ve 'Burada radar yok hızlı gidebilirsiniz' yazılı dövizle D- 100 yoluna çıktı. Sürücüler için kırmızı ışık yandığı sırada yolun ortasına inen Gülaçtı, elindeki dövizi yukarı kaldırıp, gösterdi. Bazı sürücüler, Gülaçtı'yı şaşkınlıkla izlerken, bazıları da alkışlayarak, eyleme destek verdi.
Azrail gibi görünmek isteyip, sürücülere durmaları için kırmızı ışık yandığında 'Burada radar yok hızlı gidebilirsiniz' yazılı dövizi gösterdiğini anlatan İsa Gülaçtı, kazalara karşı farkındalık oluşturmak istediğini söyledi. Gülaçtı, "Bugün Dünya Tiyatrolar Günü. Biz tiyatrocular, çok sevdiğimiz insanları trafik kazalarında kaybediyoruz. Amacımız, buna dikkat çekmek için farkındalık yaratmaktı. O yüzden böyle bir farklılık düşündük. Herkesin Dünya Tiyatrolar Günü kutlu olsun. Hızlı giderlerse sonu Azrail. Bunu net söylüyorum. Kimse 'Radar yok' diye sevinmesin" diye konuştu. 

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