Tiyatro oyuncusu Ercüment Balakoğlu son yolculuğuna uğurlandı

TİYATRO, sinema ve dizi oyuncusu Ercüment Balakoğlu, Eyüp Sultan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.Bir yıldır dil kanseri ile mücadele eden oyuncu Ercüment Balakoğlu, geçtiğimiz gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Balakoğlu için bugün ikindi vakti Eyüp Sultan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Balakoğlu'nun yakınları, arkadaşları, sevenleri ve en son çalıştığı Temaşa Tiyatrosu'nda oyunculuk yapan öğrencileri katıldı. Törende eşi Mukadder Özdemir, oğlu Barış ve kızı Özgür taziyeleri kabul etti.

"TÜRK TİYATROSUNDA EN ÇOK TURNE YAPMIŞ, EN ÇOK OYUN OYNAMIŞ OYUNCULARDAN BİR TANESİYDİ"

Balakoğlu'nun yıllarca beraber sahne aldığı tiyatrocu arkadaşlarından Sabahat Adalar, "Tiyatroda onun eşini oynadım. Onunla aynı sahneyi paylaşmaktan çok mutluyum. Tiyatro büyük bir ustasını kaybetti. Nur içinde yatsın" derken bir diğer oyuncu arkadaşı Esma Gül Meliktan ise," Ercüment çok güzel bir insandı. Hayatı çok seven bir insandı.Herkesi çok severdi. Bir arkadaşımızı daha kaybettik"dedi. Uzun yıllar birlikte çalıştığı Yaşar Ayvacı ise, "Ercüment abi Türk tiyatrosunun en önemli oyuncularından bir tanesi. Türk tiyatrosunda en çok turne yapmış, en çok oyun oynamış oyunculardan bir tanesiydi. Ayrıca kendisi şive, ağız üstadıydı" diye konuştu.

Ercüment Balakoğlu, cenaze namazının ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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