Son Dakika
'YETKİLİ SERVİSİZ' DİYEREK BEYAZ EŞYA ÇALAN ŞÜPHELİLERE OPERASYON - (depodaki eşyaların görüntüleriyle)
İSTANBUL - (ÖZEL)- ERGENEKON DAVASINA BAKAN ESKİ HAKİM VE SAVCILAR HAKKINDAKİ İDDİANAME KABUL EDİLDİ
Tiyatro ekibi, yer bulamayınca dükkanda prova yapmaya başladı
HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde yaklaşık bir yıl önce kurulan Asmin Sanat Tiyatrosu ekibi, çalışacak yer bulamayınca provalarını bir dükkanda yapmaya başladı. Sahneledikleri 3 oyunla beğeni toplayan ve çalışmaların sürdürüp 'Umut'...
GENEL 15.11.2019, 12:27
HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde yaklaşık bir yıl önce kurulan Asmin Sanat Tiyatrosu ekibi, çalışacak yer bulamayınca provalarını bir dükkanda yapmaya başladı. Sahneledikleri 3 oyunla beğeni toplayan ve çalışmaların sürdürüp 'Umut' adlı yeni bir oyun hazırlığı içine giren tiyatro ekibi, yetkililerden salon istiyor.
Sosyal ve kültürel faaliyetlerin kısıtlı olduğu Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araya gelen 17 genç, geçen yıl Asmin Sanat Tiyatrosu'nu kurdu. Yoğun bir çalışma içerisine giren ve kısa zamanda 'Güldürsene canikom' ve 'İyilik Ormanı' adlı iki oyun hazırlayıp sahneleyen ekip, Haziran ayında ise lösemi hastalığıyla mücadele eden 7 yaşındaki Zozan Öğmen'in tedavi masrafları için 'Mektup' adlı oyunu sahneledi. Tiyatro ekibi yaptıkları bu oyunla da kısa sürede tanındı.
Asmin Sanat Tiyatrosu, bugünlerde ise 'Umut' adlı tiyatro oyunu için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak yer bulamayan tiyatro ekibi, provalarını ekip arkadaşlarının iş güvenliği malzemelerinin satıldığı dükkanında yapmaya başladı. Oldukça küçük olan dükkanda akşam saatlerinde bir araya gelen 4'erli, 5'erli gruplar, burada ezber ve prova yapıyor. Hazırlıkları bitirdikten sonra oyunlarını Selahattin Eyyübi Kültür Merkezi'nde sahnelemeyi düşündüklerini anlatan oyuncu Zeki Ağralı, “Bize çalışabileceğimiz bir yer ya da günün belli saatlerinde Kültür Merkezi'nin verilmesini istiyoruz. Asmin Sanat Tiyatrosu'nun Yüksekova için önemli bir değer olduğunu düşünüyoruz" dedi.
Tüm imkansızlıklara rağmen çalışmaya devam ettiklerini anlatan dershane öğrencisi ve tiyatro oyuncusu Hatice Kancı ise destek beklediklerini söyledi. Kancı, "Büyük heyecanla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yetkililerin ve tiyatro severlerin destek vermesini istiyoruz" diye konuştu.
Sosyal ve kültürel faaliyetlerin kısıtlı olduğu Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araya gelen 17 genç, geçen yıl Asmin Sanat Tiyatrosu'nu kurdu. Yoğun bir çalışma içerisine giren ve kısa zamanda 'Güldürsene canikom' ve 'İyilik Ormanı' adlı iki oyun hazırlayıp sahneleyen ekip, Haziran ayında ise lösemi hastalığıyla mücadele eden 7 yaşındaki Zozan Öğmen'in tedavi masrafları için 'Mektup' adlı oyunu sahneledi. Tiyatro ekibi yaptıkları bu oyunla da kısa sürede tanındı.
Asmin Sanat Tiyatrosu, bugünlerde ise 'Umut' adlı tiyatro oyunu için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak yer bulamayan tiyatro ekibi, provalarını ekip arkadaşlarının iş güvenliği malzemelerinin satıldığı dükkanında yapmaya başladı. Oldukça küçük olan dükkanda akşam saatlerinde bir araya gelen 4'erli, 5'erli gruplar, burada ezber ve prova yapıyor. Hazırlıkları bitirdikten sonra oyunlarını Selahattin Eyyübi Kültür Merkezi'nde sahnelemeyi düşündüklerini anlatan oyuncu Zeki Ağralı, “Bize çalışabileceğimiz bir yer ya da günün belli saatlerinde Kültür Merkezi'nin verilmesini istiyoruz. Asmin Sanat Tiyatrosu'nun Yüksekova için önemli bir değer olduğunu düşünüyoruz" dedi.
Tüm imkansızlıklara rağmen çalışmaya devam ettiklerini anlatan dershane öğrencisi ve tiyatro oyuncusu Hatice Kancı ise destek beklediklerini söyledi. Kancı, "Büyük heyecanla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yetkililerin ve tiyatro severlerin destek vermesini istiyoruz" diye konuştu.
20°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 15 Kasım 2019
|İmsak
|06:17
|Güneş
|07:45
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:29
|Akşam
|17:53
|Yatsı
|19:15
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|11
|21
|2. Fenerbahçe
|11
|20
|3. Trabzonspor
|11
|19
|4. Alanyaspor
|11
|19
|5. Başakşehir
|11
|19
|6. Galatasaray
|11
|19
|7. Malatyaspor
|11
|18
|8. Beşiktaş
|11
|18
|9. Gaziantep FK
|11
|15
|10. Çaykur Rizespor
|11
|14
|11. Göztepe
|11
|13
|12. Konyaspor
|11
|13
|13. Kasımpaşa
|11
|12
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Antalyaspor
|11
|11
|16. Gençlerbirliği
|11
|10
|17. Ankaragücü
|11
|9
|18. Kayserispor
|11
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|11
|21
|2. Fatih Karagümrük
|11
|19
|3. Ümraniye
|11
|18
|4. Balıkesirspor
|11
|18
|5. Akhisar Bld.Spor
|11
|18
|6. Erzurum BB
|11
|18
|7. Keçiörengücü
|11
|18
|8. Bursaspor
|11
|17
|9. Menemen Belediyespor
|11
|17
|10. Altay
|11
|15
|11. Adana Demirspor
|11
|12
|12. İstanbulspor
|11
|12
|13. Giresunspor
|11
|12
|14. Boluspor
|11
|10
|15. Osmanlıspor
|11
|10
|16. Adanaspor
|11
|8
|17. Altınordu
|11
|7
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|12
|34
|2. Leicester City
|12
|26
|3. Chelsea
|12
|26
|4. Man City
|12
|25
|5. Sheffield United
|12
|17
|6. Arsenal
|12
|17
|7. M. United
|12
|16
|8. Wolverhampton
|12
|16
|9. Bournemouth
|12
|16
|10. Burnley
|12
|15
|11. Brighton
|12
|15
|12. Crystal Palace
|12
|15
|13. Newcastle
|12
|15
|14. Tottenham
|12
|14
|15. Everton
|12
|14
|16. West Ham
|12
|13
|17. Aston Villa
|12
|11
|18. Watford
|12
|8
|19. Southampton
|12
|8
|20. Norwich City
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|12
|25
|2. Real Madrid
|12
|25
|3. Atletico Madrid
|13
|24
|4. Sevilla
|13
|24
|5. Real Sociedad
|13
|23
|6. Athletic Bilbao
|13
|20
|7. Getafe
|13
|20
|8. Granada
|13
|20
|9. Valencia
|13
|20
|10. Osasuna
|13
|19
|11. Villarreal
|13
|18
|12. Levante
|13
|17
|13. Real Valladolid
|13
|17
|14. Deportivo Alaves
|13
|15
|15. Eibar
|13
|15
|16. Mallorca
|13
|14
|17. Real Betis
|13
|13
|18. Celta de Vigo
|13
|9
|19. Espanyol
|13
|8
|20. Leganés
|13
|6