'Tiyatro Akran'ın ilk gösterimi yapıldı

İSTANBUL, () - TİYATRO Tabanlı Akran Eğitimi Projesi 'Tiyatro Akran'ın ilk gösterimi Nişantaşı Üniversitesi ev sahipliğinde yapıldı. Proje, gençlere sağlıkla ilgili güvenilir ve doğru bilgileri, akran eğitimi ve tiyatro tabanlı yöntemlerle ulaştırmayı amaçlıyor.

Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği (Y-PEER Türkiye) tarafından yürütülen, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Ofisi tarafından desteklenen "Tiyatro Akran"ın Nişantaşı Üniversitesi'ndeki tanıtımına Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Direktörü Karl Kulessa, Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, Y-PEER Türkiye yetkilileri ve öğrenciler katıldı.

Tiyatro Akran'ın ilk gösteriminde HIV-AIDS konusunu sahneye taşıdı. Gençler, gösteride HIV-AIDS'in hastalık olmadığını anlatarak, bulaş yolları konusunda bilgilendirmede bulundu. Performans sonunda ise oyunu sahneleyen gençler, seyircilerin sorularını yanıtladı.

Gençler, Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği'nin eğitmenleri tarafından verilen sağlık ve tiyatro içerikleriyle 5 günlük kapsamlı bir akran eğitimi atölyesine katılıyor. Programı tamamlayan gençler eğitim süresince oluşturulan tiyatro performansı ile en az bir yıl boyunca, her ay düzenli olarak sahne alıp edinmiş oldukları doğru ve güvenilir bilgileri, performansları aracılığıyla seyircileriyle paylaşacak.

KULESSA: AMACIMIZ GENÇLERE ULAŞIP DOĞRU BİLGİLENDİRMEK

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Direktörü Karl Kulessa, "Bizim için çok önemli bir proje, çünkü bizler sağlık üzerine çalışıyoruz. Bu çok hassas bir konu, bunu direk olarak söylemek yerine tiyatro aracılığıyla anlatmak gençlere özellikle çok daha iyi ulaşabiliyoruz. Sahnede anlatılan hikayeler çok kişisel hikayeler. Bu hikayeler sayesinde, hassas konulardaki mesajımızı daha kolay verebiliyoruz. Şu anda bizim için önemli olan gençlere, HIV'in nasıl bulaştığını, nasıl bir virüs olduğunu ve mücadelenin nasıl yapılması konusunda bilginin yaygınlaştırılmasını sağlamak. Doğru diye bilinen yanlışları hep düzeltmeye çalışıyoruz. Burada en önemli mesaj Nişantaşı Üniversitesi'nin kapılarını bize açması, liseler de dahil olmak üzere, diğer üniversiteler de kapılarını bize açsınlar ki biz de gençlere ulaşabilelim. Amacımız kimseyi rahatsız etmek değil, gençlere zamanında ulaşıp onları bilgilendirmeyi hedefliyoruz" dedi.

PROF. DR. HATİPOĞLU: ÖĞRENCİLERİMİZİN EĞİTİMİ KADAR YAŞAM VE HAYAT KALİTELERİNİ DE ÖNEMSİYORUZ

Gösterim sonrası konuşan Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, "Bizim için gençlerimiz önemli. Eğitime çok önemli ama genç arkadaşlarımızın yaşam ve hayat kalitesi çok önemli. Bu tür konularda konuşamama, kendilerini ifade edememe, birçok konuda olayın kendisinden daha zor. Arkadaşlarımızın performansları beni çok heyecanlandırdı, çok başarılı buldum. Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ofisi'ne çok teşekkür ediyoruz. Farkındalık çok önemli. Proje ile bizim farkındalığımızın artması çok mühim. Bazen konuşulamayanın bir yerden konuşulmaya başlanması lazım. Hayatın normal hali içinde olan eylemler ne olursa olsun bizim hayatımızın bir parçası. Bu konuları konuşmadıkça problem daha da büyüyor ve hayatımıza hakim olmaya başlıyor" diye konuştu.

ECEVİT:PROJE HIV/ AIDS ALANINDA FARKINDALIK YARATMAK İÇİN GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Akran eğitmeni Beste Ecevit, "Dernek olarak sağlık alanında doğru bilginin yaygınlaştırılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bunun için farklı metotlar uyguluyoruz, akran eğitimi metodundaysa yöntemlerden birisi de tiyatro tabanlı akran eğitim. Bu eğitimde gençlerin eğlenerek, tiyatro gösterisiyle doğru bilgiye ulaşmalarını hedefliyoruz. Bu projede HIV-AIDS alanında farkındalık yaratmak, doğru bilgileri yaymak için tiyatro gösterisi oluşturuldu. 5 günlük eğitim sürecinin ardından 17 genç katılımcı gösteriyi gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

"AIDS HASTALIK DEĞİL"

AIDS'in hastalık olmadığını vurgulayan Ecevit, "HIV pozitif bir kişinin tedavi almaması halinde çeşitli hastalıklarla bağışıklık sisteminin mücadele edememesi ve farklı farklı hastalıklara yakalanması söz konusu. Bir hastalıklar tablosu aslında AIDS bir hastalık değil. HIV ile ilgili herhangi bir şüphesi olan herkes İstanbul'da Beşiktaş ve Şişli Belediyesi'nin, Ankara'da ise Çankaya Belediyesi'nin ücretsiz anonim test merkezilerinde isim vermeden testlerini çok kısa bir sürede yaptırabilir. Aynı zamanda danışmanlık hizmeti de alabilirler" dedi.

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