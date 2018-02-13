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Tırmandığı kayalıkta mahsur kalan genci AFAD ekibi kurtardı

Ramazan ÇETİN/UŞAK, () - UŞAK'ın Ulubey ilçesindeki kanyonlarda, kayalıklara tırmanan ve çıktığı yerden inemeyen Halit Tekin'i (23), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri 1 saatlik operasyonla kurtardı. Ulubey ilçesindeki...

Tırmandığı kayalıkta mahsur kalan genci AFAD ekibi kurtardı

Ramazan ÇETİN/UŞAK, () - UŞAK'ın Ulubey ilçesindeki kanyonlarda, kayalıklara tırmanan ve çıktığı yerden inemeyen Halit Tekin'i (23), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri 1 saatlik operasyonla kurtardı.
Ulubey ilçesindeki kanyonlara dün gezmek amacıyla giden Halit Tekin, yüksek kayalıklara tırmandı. Çıktığı yerden inemeyen Tekin, cep telefonundan 112 Acil Yardım Hattı'nı arayarak, durumunu anlattı. Olay yerine AFAD'ın Arama ve Kurtarma ekibi gönderildi. Kanyonlarda Tekin'in mahsur kaldığı yeri tespit eden AFAD ekipleri, kurtarma çalışması başlattı. Tırmandığı dik kayalıkta mahsur kalan Tekin, AFAD ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla kurtarılarak, yere indirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Halit Tekin, evine gönderildi.

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