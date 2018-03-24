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Tire İYİ Parti İlçe Başkanı Duran'a makamında silahlı saldırı (2)

POLİS MEMURUYMUŞ İYİ Parti Tire İlçe Başkanı Salih Atakan Duran'a makamında silahlı saldırı girişiminde bulunan U.Y.'nin (32), üç yıldır Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru olduğu öğrenildi. Ödemiş'e...

Tire İYİ Parti İlçe Başkanı Duran'a makamında silahlı saldırı (2)

POLİS MEMURUYMUŞ
İYİ Parti Tire İlçe Başkanı Salih Atakan Duran'a makamında silahlı saldırı girişiminde bulunan U.Y.'nin (32), üç yıldır Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru olduğu öğrenildi. Ödemiş'e 30 kilometre mesafedeki komşu ilçe Tire'de yaşayan U.Y.'nin, neden böyle bir şey yaptığının araştırıldığı belirtildi.
Öte yandan polis memuru U.Y., geçen 27 Haziran'da Tire'deki evinde tabancasını temizlerken, kazayla kendini sağ bacağından vurarak yaralamıştı.

Kamuran KIZILBOĞA / TİRE (İzmir), ()

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