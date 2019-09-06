Tire'de uyuşturucuya 1 tutuklama

İZMİR'in Tire ilçesinde yapılan operasyonda, 1214 kök Hint keneviri ve 510 gram esrar ele geçirildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan 6 zanlıdan 1'i tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

İzmir İl ve Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri geçen çarşamba günü Hint keneviri yetiştirdikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon yaptı. Eğridere Mahallesi'nde yaşayan şüphelilerin ev ve arazileri kontrol edildi. 1214 kök Hint keneviri, 510 gram esrar, 10 gram kenevir tohumu ve 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. H.H.Ç., F.G., Ü.K., H.G., H.K. ve E.C. adlı 6 zanlı gözaltına alındı. Zanlılardan H.G., H.K. ve E.C. jandarma karakolunda serbest bırakıldı. H.H.Ç. ve Ü.K. ise nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlılardan sadece F.G. ise tutuklandı.



