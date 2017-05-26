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Tire'de PKK operasyonu: 1 gözaltı

Mehmet CANDAN/İZMİR, () - İZMİR'in Tire İlçesi'nde, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak suçundan aranan H.D., düzenlenen operasyonla yakalandı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, MİT...

Tire'de PKK operasyonu: 1 gözaltı

Mehmet CANDAN/İZMİR, () - İZMİR'in Tire İlçesi'nde, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak suçundan aranan H.D., düzenlenen operasyonla yakalandı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, MİT Bölge Başkanlığı koordinesinde bugün öğle saatlerinde Eskioba Mahallesi'nde operasyon yaptı. Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce PKK/KCK bölücü terör örgütüne üye olmak suçundan aranan H.D.'nin mevsimlik işçi olarak çalıştığı bilgisine ulaşan ekipler, belirlenen adrese baskın yaptı. Kaldığı evde ve aracında yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmayan H.D. gözaltına alındı. Zanlının sorgusun devam ettiği bildirildi.

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