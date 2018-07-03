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Tire'de kayıp bebek alarmı

İZMİR'in Tire ilçesinde kayıp olduğu bildirilen 1,5 yaşındaki Rüya Çelik ile anneannesini bulmak için arama çalışması başlatıldı. Tire'ye bağlı kırsal Derebaşı Mahallesi'nde sabah saatlerinde evden çıkan Fatma Yenigün ile torunu...

Tire'de kayıp bebek alarmı
İZMİR'in Tire ilçesinde kayıp olduğu bildirilen 1,5 yaşındaki Rüya Çelik ile anneannesini bulmak için arama çalışması başlatıldı.
Tire'ye bağlı kırsal Derebaşı Mahallesi'nde sabah saatlerinde evden çıkan Fatma Yenigün ile torunu 1,5 yaşındaki Rüya Çelik'ten bir daha haber alınamadı. Anneanne Yenigün'ün uzun süre geri dönmemesi üzerine her yeri arayan Hakan Çelik ve eşi Derya Çelik ile diğer yakınları, bulamayınca jandarmadan yardım istedi. Jandarma ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Arama kurtarma çalışmaları için bölgeye takviye olarak komandolar da gönderildi.

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