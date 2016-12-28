Tire'de FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

Tire Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün kriptolu haberleşme sistemi 'Bylock'u kullanan kişilere yönelik dün operasyon yaptı. Yapılan operasyonda A.D. ve A.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.
Tire Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün kriptolu haberleşme sistemi 'Bylock'u kullanan kişilere yönelik dün operasyon yaptı. Yapılan operasyonda A.D. ve A.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.