Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bankalarda döviz mevduatı 165 milyar dolara yükseldi
Bankalarda döviz mevduatı 165 milyar...
Kabil’de intihar saldırısı: 40 ölü, 30’dan fazla yaralı
Kabil’de intihar saldırısı: 40 ölü,...
WhatsApp yeni yıldan itibaren bazı eski telefonlarda çalışmayacak
WhatsApp eski telefonlarda çalışmayacak... İşte...
Putin: Süpermarket saldırısı bir terör eylemi
Putin: Süpermarket saldırısı bir terör...

TIR yayaya çarptı

ÇORUM’un Osmancık ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 78 yaşındaki Veli Kayalı, TIR çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza Samsun-İstanbul D-100 karayolu Ömer Derindere Bulvarı, Şenyurt Mahallesi meydana geldi. Samsun’dan...

TIR yayaya çarptı
ÇORUM’un Osmancık ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 78 yaşındaki Veli Kayalı, TIR çarpması sonucu ağır yaralandı.
Kaza Samsun-İstanbul D-100 karayolu Ömer Derindere Bulvarı, Şenyurt Mahallesi meydana geldi. Samsun’dan İstanbul’a giden 38 yaşındaki Serkan Cinkiz yönetimindeki 34 KJ 7539 plakalı TIR yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Veli Kayalı’ya çarptı. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine gelen ambulans görevlilerinin ağır yaralanan yaşlı adama yaptıkları ilk müdahale ardından Kayalı, Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahale ardından ağır yaralı Veli Kayalı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken TIR sürücüsü gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,