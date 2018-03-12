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TIR virajda devrildi; üzerindeki hurdalar yola saçıldı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, viraja hızlı girdiği iddia edilen hurda yüklü TIR devrildi. Kazada sürücü hafif yaralandı. Kaza, İhsaniye kavşağında meydana geldi. Sanayi çarşısında hurda yığınlarını alan Murat Ö idaresindeki 34...

TIR virajda devrildi; üzerindeki hurdalar yola saçıldı
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, viraja hızlı girdiği iddia edilen hurda yüklü TIR devrildi. Kazada sürücü hafif yaralandı.
Kaza, İhsaniye kavşağında meydana geldi. Sanayi çarşısında hurda yığınlarını alan Murat Ö idaresindeki 34 UB 6958 TIR, İhsaniye kavşağındaki viraja hızlı girince bir anda devrildi. Hurdalar ise yola saçıldı.
Kazayı gören sürücüler 112 ve poisi arayıp yardım istedi. Sürücü Murat Ö., TIR'dan vatandaşların yardımıyla çıkaılırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine sevk edildi. TIR sürücüsü Murat Ö.'nün hafif yaralandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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