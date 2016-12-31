TIR sürücülerinin parkta korkulu bekleyişi

AĞRI'daki Gürbulak Sınır Kapısı'ndan İran'a çıkış yapmak için Doğubayazıt İlçesi'ne gelen TIR sürücüleri, gümrükle ilgili işlemlerini yapmak için bekledikleri dağ başındaki TIR parkında, korkulu saatler geçirdiklerini söyledi.İran'dan Türkiye'ye giriş yapan ve Türkiye'den de İran'a gitmek için bekleyen TIR şoförlerinin, Doğubayazıt- Iğdır karayolu üzerinden kullandıkları TIR parkı devre dışı bırakıldı. Yeni yönlendirildirildikleri ve ilçe merkezine 3 kilometre kadar uzaklıktaki TIR parkında yemek, konaklama, tuvalet ihtiyaçlarını karşılayacak hiçbir şey bulunmadığını belirten TIR sürücüleri, perişan olduklarını bildirdi. TIR sürücülerinden Hakkı Taşçı, TIR Parkı ile ilgili şunları anlattı:"Bazen TIR parkında gümrükteki işlemlerimizin yapılması için günlerce beklemek zorunda kalıyoruz. Hava sıcaklığı sıfırın altında 30 dereceye kadar düşüyor. Yabani hayvan ve özellikle kurt korkusundan gruplar halinde geziyoruz. Gece yarısından sonra birkaç kez kurt sürüsü gördük. Geceleri araçlarımızından tuvalet için bile dışarı çıkmıyoruz. Su bulmak zaten imkansız. Karı eritip onu içmek zorunda kalıyoruz. Her gün en az 50 TIR şoförü parkta kalıyor ve perişan oluyor. Yetkililerden çağdaş, her türlü olanakları bulunan bir TIR parkı istiyoruz."

FOTOĞRAFLI