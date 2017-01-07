TIR kazaları nedeniyle kapanan yollar trafiğe açıldı

Sinan BİLGİLİ/İSTANBUL,() Bahçeşehir mevkiinde 9 TIR'ın karıştığı kaza nedeniyle kapanan TEM Otoyolu Edirne istikameti trafiğe açıldı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden kazayla ilgili yapılan açıklamada, "Sabah saat 08.30 sıralarında TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkiinde 2 TIR kaza yaptı. Kazadan sonra ilk belirlemelere göre 7 TIR da kazaya karışarak yolu kapadı. Bölgeye vinç, çekici ve itfaiye araçları sevk edildi. Bariyerler kesilerek ters yönden ekip sevk edilmeye çalışılıyor" denilmişti. Ekiplerin çalışmasıyla araçlar yoldan kaldırıldı, yol tekrar trafiğe açıldı

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