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TIR'ın çarptığı anne öldü, kızı yaralandı

İZMİR, () - İZMİR'in Bornova İlçesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan anne ile kızına TIR çarptı. Anne Necla Avcu öldü, kızı 4 yaşındaki Öykü Avcu yaralandı. İzmir çevre yolu otogar bağlantısı üzerinde yolun karşısına...

TIR'ın çarptığı anne öldü, kızı yaralandı

İZMİR, () - İZMİR'in Bornova İlçesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan anne ile kızına TIR çarptı. Anne Necla Avcu öldü, kızı 4 yaşındaki Öykü Avcu yaralandı.
İzmir çevre yolu otogar bağlantısı üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan 47 yaşındaki Necla Avcu ile 4 yaşındaki kızı Öykü Avcu'ya, Uğur S.T.'nin kullandığı 35 HRE 60 plakalı TIR çarptı. Necla Avcu kaza yerinde hayatını kaybetti, Öykü Avcu yaralandı. Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan küçük kızın sağlık durumunun iyiye gittiği, hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı. 
Necla Avcu'nun cesedi TIR altından çıkartıldıktan sonra Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. TIR sürücüsü Uğur S.T. gözaltına alındı.

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