TIR'ı yanan sürücü ve yakınları itfaiye erine saldırdı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, park halindeki TIR'ın çekicisi yandı. TIR sürücüsü ile yakınları, geç geldikleri gerekçesiyle bir itfaiye erine saldırdı.



Güney Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki TIR parkında bulunan Yaşar S.'ye ait 41 R 7322 plakalı TIR'ın çekicisinde, saat 02.00 sıralarında elektrik kontağından yangın çıktı. TIR sürücüsü Yaşar S., itfaiyeyi arayarak, yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu. TIR’ın çekicisi yanarken, araç kullanılmaz hale geldi.



Yaşar S. ve yakınları ise geç geldiklerini iddia ederek bir itfaiye erine saldırdı. Çevredekiler araya girerken, tehditler savuran öfkeli grup, itfaiyeciye ellerine geçirdikleri malzemeleri fırlattı. Grup, güçlükle sakinleştirildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.