TIR'da 5 bin 584 öğrenciye trafik eğitimi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 'Mobil Trafik Eğitim TIR'ında şimdiye kadar 12 ilde 5 bin 584 ilkokul öğrencisine trafik eğitimi verildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde erken yaştaki çocuklarda trafik bilinci ve farkındalığının oluşturulması amacıyla hayata geçirilen 'Mobil Trafik Eğitim TIR'ında çocuklara trafik eğitimi verilmeye devam ediliyor. Şimdiye kadar 12 ilde, 120 okulda, 5 bin 584 ilkokul öğrencisine trafik eğitimleri verilen Mobil Trafik Eğitim TIRI'na bir yenisi eklendi. İkinci TIR, yarından itibaren eğitimlere başlayacak. Emniyet Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan ikinci TIR'da, Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kayseri'de ilkokul öğrencilerine trafik eğitimleri verilecek.

Mobil Trafik Eğitim TIR'ında 20 öğrenci sınıf ortamında teorik ve uygulamalı trafik güvenliği konusunda eğitim görebiliyor. TIR içinde bulunan 2 adet LCD televizyon sayesinde çocuklara temel trafik eğitimleri veriliyor. Eğitim brandası ve akülü araçlarla TIR yakınına kurulan trafik eğitim parkuru sayesinde okul geçit görevlileri ve eğitici personel ile birlikte öğrencilere yaya geçitlerini kullanma, karşıdan karşıya geçme, okul geçitlerini kullanma, geçiş önceliği bulunan araçlara yol verme, geçme ve geçilme kuralları öğretiliyor.



