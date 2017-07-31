Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Silivri Emniyet Müdürü makamında ihtihar etti
Silivri Emniyet Müdürü makamında ihtihar...
HDP Milletvekili Ayşe Acar Başaran gözaltına alındı
İfadesi alınıp serbest bırakıldı
Bekarlığa veda partisine polis baskını!
Bekarlığa veda partisine 14 gözaltı
Yılmaz Büyükerşen'e silahlı saldırı girişimi
Büyükerşen'e saldıran 2 kişi yakalandı

TIR'a arkadan çarpan otomobil sürücüsünün mucize kurtuluşu

MUĞLA'da, TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü 52 yaşındaki Yusuf Akkaya ağır yaralandı. Kazada otomobilin üst kısmı adeta yok olurken, karayolunda seyredenler ise sürücünün sağ kurtulmasını mucize olarak değerlendirdi. Kaza,...

TIR'a arkadan çarpan otomobil sürücüsünün mucize kurtuluşu
MUĞLA'da, TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü 52 yaşındaki Yusuf Akkaya ağır yaralandı. Kazada otomobilin üst kısmı adeta yok olurken, karayolunda seyredenler ise sürücünün sağ kurtulmasını mucize olarak değerlendirdi.
Kaza, bugün saat 14.30 sıralarında Muğla-Antalya Karayolu'nda meydana geldi. Muğla'dan Marmaris ilçesi yönüne giden Yusuf Akkaya, kullandığı 48 AY 413 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedip, Murat Sivri yönetimindeki 42 YT 329 plakalı TIR'a arkadan çarptı. TIR'ı karayolunda güvenli bir yere çeken Sivri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı AKS ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan ve vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen Yusuf Akkaya, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Karayolunda seyreden sürücülerden Ahmet Şimşek ise, "Otomobilin üst kısmı yok. Sürücünün bu kazadan sağ kurtulması mucize" dedi.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAF

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314