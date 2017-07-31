TIR'a arkadan çarpan otomobil sürücüsünün mucize kurtuluşu

MUĞLA'da, TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü 52 yaşındaki Yusuf Akkaya ağır yaralandı. Kazada otomobilin üst kısmı adeta yok olurken, karayolunda seyredenler ise sürücünün sağ kurtulmasını mucize olarak değerlendirdi.Kaza, bugün saat 14.30 sıralarında Muğla-Antalya Karayolu'nda meydana geldi. Muğla'dan Marmaris ilçesi yönüne giden Yusuf Akkaya, kullandığı 48 AY 413 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedip, Murat Sivri yönetimindeki 42 YT 329 plakalı TIR'a arkadan çarptı. TIR'ı karayolunda güvenli bir yere çeken Sivri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı AKS ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan ve vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen Yusuf Akkaya, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Karayolunda seyreden sürücülerden Ahmet Şimşek ise, "Otomobilin üst kısmı yok. Sürücünün bu kazadan sağ kurtulması mucize" dedi.Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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