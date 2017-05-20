Tıp Fakültesi öğrencilerinden köylülere ücretsiz muayene

ULUDAĞ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi öğrencilerİ 'Sağlık ve Etik Düşünce Topluluğu' adı altında Bursa’nın Karacabey İlçesi Karakoca Köyü'nde oturanlardan isteyenleri ücretsiz muayene etti.

Tıp Fakültesi'nden bir grup doktor ve öğrenci, bu yıl 18'ncisini yaptıkları 'Çadır Projesi'ni, Karacabey İlçesi Karakoca Köyü'nde, gerçekleştirdi. Köy okulunu cumartesi ve pazar günü sağlık merkezi olarak kullanan öğrenciler rahatsızlığı bulunan köylüleri ücretsiz muayene ederken, ihtiyacı olanlara doktorlarının bilgisi doğrultusunda yine ücretsiz ilaç verdi. Sağlık ve Etik Düşünce Topluluğu'nda yer alan Kalp Damar Cerrahisi uzmanı Dr. Fatih Avni Bayraktar, projenin öğrenci ve asistanlar tarafından tamamen gönüllü yapıldığına dikkati çekerek, "Bu projeyle tıp öğrencileri köylülere yardım etmenin yanı sıra, göreve başladıklarında kırsal alanda karşılaşabilecekleri durumları tanımış oluyor. Bu çalışmamız köylü vatandaşlarımızı memnun ediyor" dedi.

Verilen ücretsiz sağlık hizmetinden mutlu olduklarını söyleyen köylüler ise, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrenci ve doktorlarına teşekkür etti.



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