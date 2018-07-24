Timsal Karabekir: Lafa bakarım laf mı diye, söyleyene bakarım adamı mı diye

CUMHURİYET'İN temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi'nin 99'uncu yıl dönümü törenlerine katılan Kazım Karabekir Paşa'nın kızı Timsal Karabekir, Anıtkabir ziyaretinde çektiği videoda Atatürk'ü sevmediğini söyleyerek ağır hakaretlerde bulunan Safiye İnci'ye tepki gösterdi. Karabekir, "Bir lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adamı mı diye" dedi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde, 'Milli sınırlar içinde vatan, bölünmez bir bütündür, parçalanamaz' kararıyla Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi'nin 99'uncu yıldönümü törenlerine katılan Kazım Karabekir Paşa'nın kızı Timsal Karabekir, halkın büyük ilgisi ile karşılandı. Kongre binasında, Devlet Tiyatrosu Sanatçıları tarafından kongre canlandırıldı. Atatürk'ün yanında yer alan Kazım Karabekir Paşa'yı canlandıran Mertcan Polat'ı görüp duygulanan Timsal Karabekir, genç sanatçıya sarılıp yanaklarından öptü.

Böyle anlamlı bir günde burada bulunmaktan çok mutlu olduğunu ifade eden Timsal Karabekir, Anıtkabir ziyaretinde çektiği videoda Atatürk'ü sevmediğini söyleyerek ağır hakaretlerde bulunan Safiye İnci'ye de tepki gösterdi. Türkiye Cumhuriyeti'nde bu vatanı severek yaşayan bir evladın Mustafa Kemal Atatürk'ü sevmeme lüksü olmadığını belirten Karabekir şunları söyledi:

"Ama meczuptur, ama hastadır. Tedavi görsün, iyileşsin. Eğer iyileşirse mutlak o davranışından vazgeçecektir. Ben ona hasta gözü ile bakıyorum. Söylediklerini okumadım. Çünkü bir lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakır adam mı diye. Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet eden başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları, delegeler, halk öyle bir ızdırap yaşamış ki, perişan bir halde. Savaştan çıkmış ve bu vatanı kurtarmak için canlarını dişlerine takmışlar. Ama bugün bir meczup çıkıp konuşuyor, var mı böyle bir şey. Eğer hasta ise inşallah tedavi olur. Söylediklerini okumadım. Böyle kötü lafları okumuyorum."

Timsal Karabekir, kongre merkezinden sonra Atatürk'ün 52 gün kaldığı evine gitti. Erzurum'da, Milli Mücadele döneminde Kazım Karabekir Paşa'nın askerleriyle birlikte Mustafa Kemal Atatürk'ün emrine girdiği evin bir odasında yansıtılan silikon heykellerin açılış törenine protokol ile birlikte katıldı.



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