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Tıbbiye Caddesi üzerindeki köprü yıkılıyor

Ali AKSOYER-İSTANBUL,() HAYDARPAŞA-Gebze banliyö hattındaki yenileme çalışmaları nedeniyle bir yıllığına trafiğe kapatılan Tıbbiye Caddesi üzerindeki köprünün yıkım çalışmaları başladı.  YIKIM BAŞLADI Haydarpaşa Garı'ndan...

Tıbbiye Caddesi üzerindeki köprü yıkılıyor

Ali AKSOYER-İSTANBUL,()
HAYDARPAŞA-Gebze banliyö hattındaki yenileme çalışmaları nedeniyle bir yıllığına trafiğe kapatılan Tıbbiye Caddesi üzerindeki köprünün yıkım çalışmaları başladı. 

YIKIM BAŞLADI
Haydarpaşa Garı'ndan kalkan trenlerin altından geçtiği Tıbbiye Caddesi üzerindeki köprü 4 gün önce trafiğe kapatılmıştı. Bugün bölgeye getirilen iş makineleri ile köprünün yıkımına başlandı. Köprünün Haydarpaşa Numune Hastanesi tarafından başlayan yıkım çalışmaları Kadıköy tarafına doğru sürdürülecek.1 yıl sürecek çalışmalar kapsamında köprü tamamen yıkılarak yerine yeni bir köprü yapılacak.

TRAFİK YENİDEN DÜZENLENDİ
Bölgede trafiği olumsuz yönde etkilemesi beklenen çalışmalar sırasında araç trafiği şöyle düzenlendi; Tıbbiye Caddesi'ni kullanarak Üsküdar'dan gelen araç trafiği, Siyami Ersek Hastanesi'ni geçip Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin altından Behiçbey Sokak üzerinden Karacaahmet Mezarlığı yönüne ardından Dr. Eyüp Aksoy Caddesi istikametine yönlendirilecek. Buradan özel araçlar Bostancı yönüne gidip Yıldız Bakkal Taşköprü Caddesi ya da Fenerbahçe Stadı yakınından Söğütlüçeşme Caddesi'ne girerek Kadıköy'e ulaşabilecek. Otobüs, minibüs, dolmuş, taksi ve servisler ise Dr. Eyüp Aksoy Caddesi'nden şu andan Kadıköy'den ana çıkış olarak kullanılan dört şeritli Orgeneral Şahap Gürler Caddesi'nin iki şeridini kullanarak Rıhtım Caddesi'ne girebilecek.

fotoğraflı

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