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THY’nin UFO gördüğünü söyleyen emekli kaptan pilotu yaşamını yitirdi

Gökhan Artan / İstanbul, 16 Şubat-()-Türk Hava Yolları emekli kaptan pilotlarından Selahattin Sivri yaşama veda etti. Selahattin Sivri’nin 1989 yılının Ekim ayında Zürih-Antalya seferini yaparken 'uçan daire' gördüğünü söylemesi günlerce...

THY’nin UFO gördüğünü söyleyen emekli kaptan pilotu yaşamını yitirdi

Gökhan Artan / İstanbul, 16 Şubat-()-Türk Hava Yolları emekli kaptan pilotlarından Selahattin Sivri yaşama veda etti. Selahattin Sivri’nin 1989 yılının Ekim ayında Zürih-Antalya seferini yaparken 'uçan daire' gördüğünü söylemesi günlerce konuşulmuştu.

Türk Hava Yolları’nın emekli kaptan pilotlarından Selahattin Sivri, o tarihte Boeing 727 kokpitinde yaşadıklarını şöyle anlatmıştı: "11 bin metre yükseklikte uçuyorduk, birden yanımdaki iki arkadaşımla birlikte sol tarafımızda kırmızı, mavi, yeşil, keskin beyaz renkli ışıklar saçan apartman büyüklüğünde ve yumurta şeklinde dev bir cisim gördük. Yugoslavya hava sahasında sol üstümde, 2 bin metre uzaklıkta gördük. Önce uçak zannettik. Ancak ışık kümesi dikkatimizi çekecek şekilde keskinleşince, ne olduğunu merak ettik. Işık kümesi, 10 dakika sonra önümüze geçti. Normal uçaktan birkaç misli büyük bir şekilde önümüzde uçmaya başladı. İstanbul kule ile bağlantıya geçtiğimizde böyle bir cisim görmediklerini söylediler. Cisim, rengarenk ışıklarını saçarak 15 bin metreye yükseldi ve beyaz ışık topu haline dönüştü. Sonra keskin bir beyaz ışık topu halinde yükselerek kayboldu."(Fotoğraflı)

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