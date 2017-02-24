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THY’den istihdam atağı

Tolga ÖZBEK/İSTANBUL,() – TÜRK Hava Yolları, bu yıl planlanan büyüme ile ikinci pilot, tecrübeli-tecrübesiz kabin memuru ve mühendis almak üzere düğmeye bastı. Açıklanan alımlara göre, 20 ikinci pilot, 50 tecrübesiz kabin memuru,...

THY’den istihdam atağı

Tolga ÖZBEK/İSTANBUL,() – TÜRK Hava Yolları, bu yıl planlanan büyüme ile ikinci pilot, tecrübeli-tecrübesiz kabin memuru ve mühendis almak üzere düğmeye bastı.

Açıklanan alımlara göre, 20 ikinci pilot, 50 tecrübesiz kabin memuru, 50 tecrübeli kabin memuru ve 2 mühendis olmak üzere toplam 122 kişi alınacak. Bu yıl THY, tüm iştiraklerinde toplam bin kişiyi istihdam etmeyi planlıyor. Alımla ilgili detaylar ve istenilen özellikler THY'nin internet sitesinde yer alıyor.

HANGİ İŞ KOLLARINDA ÇALIŞAN ARANIYOR

İkinci Pilot Adayı: THY, Boeing 737NG tipinde en az 1500 saat uçuş tecrübesine sahip ikinci pilot adayları arıyor. Toplam 20 kişi THY’ye alınacak. 22 – 53 yaş aralığında istihdam edilecek ikinci pilot adaylarının farklı merkezlerde ana üs olarak uçması isteniliyor.

Tecrübeli Kabin Memuru: 23-32 yaşlar arasındaki kadın ve erkek adayların başvuracağı pozisyon için İngilizce bilmek, en az iki yıl kabin memuru olarak tecrübe isteniliyor. Toplam 50 kişi alınacak.

Tecrübesiz Kabin Memuru: Toplam 50 kişinin alınacağı kabin memuru kadın/erkek adayları için yaş aralığı 21-30. En az ön lisans/meslek yüksek okulu mezunlarını başvuracağı pozisyon için iyi İngilizce isteniyor.

Mühendis: THY’nin Emniyet Bilgi Yönetimi bölümünde görev yapacak mühendislerin uçak, havacılık-uzay, uzay, uçak ve uzay mühendisliği bölümlerinden mezun olması, en fazla 38 yaşında olması isteniyor. Toplam iki kişinin alınacağı bölüm için adayların yüksek lisansa sahip olması tercih nedeni.

 

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