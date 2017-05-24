THY’den Beşiktaş maçı için Gaziantep’e 5 ek sefer

Tolga ÖZBEK/İSTANBUL () - BEŞİKTAŞ’ın 28 Mayıs pazar günü Gaziantepspor ile oynayacağı maç için futbolseverler uçak bileti almanın çabasına girdi. Türk Hava Yolları artan talep nedeniyle maç günü için 5 ek sefer koydu. Beşiktaş maçı kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Halen THY ile en ucuz uçak bileti tek yön 170.99 lira. Bu uçak İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan saat 00.25’te kalkıp Gaziantep’e saat 02.00’de iniyor. Gün içinde ise İstanbul’dan 08.50 ve Ankara’dan 10.00 uçaklarında yer kalmadı. Konulan ek seferlerde ise bilet ücretleri tek yön 310.99 liradan başlıyor. Business uçmak isterseniz tek yön fiyatlar 488.99 lira.

Pegasus Havayolları’nda ise aynı gün için en ucuz bilet fiyatı 00.05’teki uçuş için İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 123.99 lira. Gün içinde 176.99 liraya kadar çıkıyor. Onur Havayolları ise Gaziantep’e gece uçuyor. 23.30’da cumartesi günü kalkan uçakta bilet fiyatı 204.07 lira. AtlasGlobal’in ise bir gün önce 21.35’te kalkan uçağı için en ucuz bilet fiyatı 163 lira.