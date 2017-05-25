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THY’de doluluk artıyor, rötar azalıyor

Tolga ÖZBEK/İSTANBUL () – TÜRK Hava Yolları’nın nisan ayı rakamlarına göre doluluk oranı yüzde 80’e ulaştı. THY’nin yayınladığı bu yılın ilk çeyrek sonuçlarına göre doluluk oranları geçen yıla göre 1,4 puan artarak yüzde...

THY’de doluluk artıyor, rötar azalıyor

Tolga ÖZBEK/İSTANBUL () – TÜRK Hava Yolları’nın nisan ayı rakamlarına göre doluluk oranı yüzde 80’e ulaştı. THY’nin yayınladığı bu yılın ilk çeyrek sonuçlarına göre doluluk oranları geçen yıla göre 1,4 puan artarak yüzde 76’ya çıkmıştı. Doluluğun önümüzdeki günlerde yoğun yaz sezonuyla daha da artması öngörülüyor.

Uçuş operasyonlarında yolcuların çok şikâyet ettiği rötar konusunda da THY ciddi bir iyileşme yakaladı. Nisan ayında zamanında kalkış oranı yüzde 83’e çıktı. Sabah yaşanan küçük bir rötar, domino etkisi göstererek gün içindeki birçok seferi etkiliyor.

THY yüzde 83’lük zamanında kalkış oranını yaz aylarında korumak için ek önlemler aldı. Teknik arızaların hızla giderilmesi için özel bir ekip oluşturulurken yolcuların da uçağa geçişlerini hızlandırmak için erken yönlendirme sistemi uygulanıyor.

(FOTOĞRAF)

 

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