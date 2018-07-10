THY, yüzde 80,4 ile tarihinin en yüksek ilk yarı yıl doluluk oranına ulaştı

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, () HAZİRAN ayı yolcu ve kargo trafik sonuçlarını açıklayan Türk Hava Yolları (THY), yüzde 80,4 dolulukla tarihin en yüksek ilk altı aylık doluluk oranını yakaladı. THY'nin özellikle dış transit yolcu hariç dış hat yolcu sayısında kaydettiği çift haneli büyümenin, Türkiye’ye olan ilginin artarak devam ettiğine işaret ettiği bildirildi.

THY'den yapılan açıklamaya göre, Haziran 2018 Trafik Sonuçları Değerlendirmesi şöyle:

Haziran 2017 döneminde 5,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2018 yılının aynı döneminde %10,6 artışla 6,3 milyon olarak gerçekleşti. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %14,5, dış hatlarda %7,8 oranında oldu. Yolcu doluluk oranı Haziran 2018 döneminde 2,6 puanlık artış ile %79 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde dış hat seferlerde doluluk oranı 2,7 puanlık artış gösterdi. Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Haziran 2017 döneminde 11,5 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde %8,2 artarak 12,4 milyar olarak gerçekleşti. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %14,6 dış hat uçuşlarda ise %7,2 oranında. Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Haziran 2017 dönemine kıyasla %0,7 oranında bir artış gerçekleşti. Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Haziran 2017 dönemine kıyasla %16,9 artış oldu. Taşınan Kargo-Posta, Haziran 2017 döneminde 97.828 ton iken, 2018 yılının aynı döneminde %18,6 artışla 115.989 tona yükseldi. HAZİRAN 2018 DÖNEMİDE BÖLGESEL SONUÇLARA BAKILDIĞINDA; Ücretli Yolcu Km (ÜYK) Avrupa’da %15,1, Afrika’da %14,3, İç Hatlar’da %13,8 ve Orta Doğu’da %11,4, Yolcu doluluk oranı Afrika’da 7 puan, K. Amerika’da 4,6 puan, Uzak Doğu’da 4,2 puan ve Avrupa’da 3,1 puan, Yolcu Sayısı ise, Afrika’da %15,7, Avrupa’da %15, İç Hatlar’da %13,8 ve Orta Doğu’da %10,2 artış gösterdi. OCAK-HAZİRAN 2018 TRAFİK SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİNE GÖRE; Ocak- Haziran 2017 döneminde 30,3 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2018 yılının aynı döneminde %17,8 artışla 35,6 milyon olarak gerçekleşti. . Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %20,3, dış hatlarda %15,8 oranında. Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ocak- Haziran 2017 dönemine kıyasla %11 artış gerçekleşti. Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Ocak-Haziran 2017 dönemine kıyasla %22,3 artış oldu. Yolcu doluluk oranı 4,3 puanlık artış ile %80,4 olarak gerçekleşti. Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak- Haziran 2017 döneminde 80,6 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde %9,2 artarak 88,1 milyar olarak gerçekleşti. . AKK iç hat uçuşlarda %16,6 artmış, dış hat uçuşlarda %8,2 arttı. Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak- Haziran 2017 döneminde 61,3 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde %15,5 artarak 70,8 milyar olarak gerçekleşti. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %19,6, dış hat uçuşlarda ise %14,8 oranında oldu. Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak- Haziran 2017 döneminde 216.780 iken, 2018 yılının aynı döneminde %10,3 artışla 239.053 olarak gerçekleşti. Taşınan Kargo-Posta, Ocak- Haziran 2017 döneminde 517.884 ton iken, 2018 yılının aynı döneminde %27,7 artışla 661.234 tona yükseldi.