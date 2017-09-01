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THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı, personelle bayramlaştı

Faik KAPTAN-Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL,() TÜRK  Hava Yolları (THY)  Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı bayram nedeniyle Atatürk Havalimanı’nda görev yapan çalışanların bayramını kutladı. İlker Aycı, havalimanındaki yolcularla da...

THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı, personelle bayramlaştı

Faik KAPTAN-Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL,() TÜRK  Hava Yolları (THY)  Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı bayram nedeniyle Atatürk Havalimanı’nda görev yapan çalışanların bayramını kutladı. İlker Aycı, havalimanındaki yolcularla da bayramlaştı. Biletlerinde bazı sıkıntılar yaşayan 4 Suudi Arabistanlı yolcunun da sorunun çözümü için yardımcı oldu.

İlker Aycı yaz sezonunu başarıyla tamamladıklarını belirterek,  “ Hac nedeniyle yoğun günler geçirdik. Şimdi de dönüş hazırlıklarını tamamladık. Hacılarımızın kutsal topraklardan dönüşlerini de bitireceğiz. Kış sezonu için de güzel günler bekliyoruz” dedi.

(FOTOĞRAF)

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