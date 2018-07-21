THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı, CNN International'a konuk oldu

Hüseyin ASLIYÜCE / İstanbul,()TÜRK Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, CNN International'ın ekonomi programı Quest'e konuk oldu. Richard Quest'in sorularını yanıtlayan Aycı, THY'nin 122 ülke de 304 noktaya uçuş yaptığını belirtti. THY'nin başarısını “Muhteşem lokasyon, kusursuz organizasyon" sözleri ile özetleyen Aycı, İstanbul’un dünyanın en çok ziyaret edilen altıncı merkezi olduğunu ve İstanbul’u bir marka değeri olarak değerlendirdiklerini belirtti. Aycı, “İstanbul’un sahip olduğu eşsiz güzellikleri, tarihi ve lokasyonu; planlı, programlı ve organize çalışmalar ile tamamlıyoruz" dedi.

Şirketin bugün geldiği noktada kriz yönetiminin de büyük bir önemi bulunduğunu aktaran Aycı, 2015 yılında rekor gelir elde eden şirketin başarısının süreklilik arz ettiğini, ancak 2016 yılında yaşanan ve havacılık dünyasını direkt etkileyen olaylar nedeniyle başarı sürecinin duraksadığını söyledi. İlker Aycı, rekorun hemen ardından kısa süreli bir düşüş yaşanan rakamların 2017 yılında toparlandığını ve başarı sürecinin kaldığı yerden devam ettiğini belirtti. Ayrıca Aycı, 2018 yılında da hem Türk Hava Yolları hem de Turkish Cargo olarak hedeflerin üzerinde rakamlara ulaşıldığını dile getirdi.

