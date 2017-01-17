THY'ye yeni havalimanında özel kampüs





Faik KAPTAN-Murat ÇAKIR/İSTANBUL,() 2018 yılının Şubat ayında ilk bölümü açılacak olan yeni havalimanı’nda THY’nin yüzde 70 dolayında bir yolcu payına sahip olacağı, 300 dönümlük bir alanda da özel bir kampüs içinde hizmet vereceği ve yeni terminale “ Big Bang” adı verilen sistemle bir gece içinde taşınılacağı açıklandı.



THY'nin Kurum İçi İletişim Dergisi olan ve personele dağıtılan “Empathy”'de yapımı süratle devam eden Yeni Havalimanı için başta Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Genel Müdür Bilal Ekşi ve tüm Genel Müdür Yardımcıları kendi sorumluluk alanlarındaki pozisyonları değerlendirdiler.

İlker Aycı, İstanbul Yeni Havalimanı’nın terminal büyüklüğünün Atatürk Havalimanı’ndaki terminalin tam üç katı olacağını belirterek, “ Yüzölçümü açısından Yeni Havalimanı dünyanın en büyüğü konumundaki 2 bin hektarlık alana sahip Beijing(Pekin)’in yaklaşık dört katı büyüklüğünde, 7 bin 594 hektarlık alana sahip olacak. THY de bu alan içinde 300 bin metrekarelik bir alanda özel bir kampus içinden yönetilecek. 2023 vizyonumuzda 500 uçaklık bir filo ve dünya havacılığında yüzde 4 paya sahip olmayı hedefliyoruz” dedi.



SLOT SORUNU BİTİYOR



THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ise İstanbul’a sefer düzenlemek isteyen havayolu şirketlerine yoğunluktan slot (Uçakların iniş ve kalkışlarının zamanlanması) tahsis edilememe sorununun aşılacağını belirterek, “ Yeni Havalimanı sayesinde de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü daha geniş bir hareket kabiliyetine ulaşacak ve bizim de operasyonlarımız rahatlayacak” dedi. Yatırım ve Teknoloji’den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Bolat ise Yeni Havalimanı’nda Özel Kampüs sözcüğünü vurgulayarak şunları belirtti:



“ Bu projede 300 bin metrekarelik bir alan özel kampüs oluşturacağız. Kampüs içinde Genel Müdürlük, İkram, Teknik A.Ş, Turkish Cargo, Handlig şirketimiz ve operasyon binalarımız yer alacak bir kompleks kurulacak. Merkezde 5-6 bin metrekarelik lounge alanlarımız olacak.”



“BİG BANG” TAŞINMA



Genel Müdür Ticari Yardımcısı M. Akif Kona ise Yeni Havalimanı’na taşınmanın Big Bang adı verilen geceden sabaha yapılacak bir operasyonla gerçekleşeceğini belirterek, “ Ortaklığımız geçiş sürecini en iyi şekilde yönetilebilmesi için dünyada daha önce benzer projelerde deneyim kazanmış uzman firmalardan destek alacak. Taşınma ve geçiş modeli olarak “Big Bang” bütün operasyonun geceden sabaha Yeni Havalimanı’na taşınmasıdır. Tabii ki her şeyiyle. Uçaklar, yer teçhizatı, ekipman, personel ve tabii ki yolcular” dedi.

İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Abdülkerim Çay ise binaların tüm ihtiyaçları karşılayacak şekilde tasarlandığını belirterek, “Birimlerimizin 2018-2023 ve hatta 2030 hedeflerine göre alan ihtiyaçları belirlendi. Yeni Havalimanı’ndaki binalarımızda kaç personel çalışacak, en uygun ofis alanları olarak atölye, hangar ve depo gibi alan ihtiyacımız ne kadar? Tüm bu ihtiyaçları belirledik. Bu bizim için çok önemli” dedi.

BURASI HEPİMİZİN EVİ OLACAK



Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, Yeni Havalimanı’nın sunduğu alt yapının 2023 hedeflerine daha kolay uluşılmayı sağlayacağını belirterek, “ Yeni Havalimanı’nın hepimizin evi olacağı gerçeğiyle yola çıkan ekiplerimiz,orada en iyi hizmeti sunabilmek ve ihtiyaçlarımızı doğru belirleyebilmek için çalışmalarına devam ediyor” diye konuştu.

Kargo’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Turhan Özen ise Yeni Havalimanı’nda kargo binası için, “Dünyanın en büyük ve nitelikli kargo terminallerinden biriyle dünya kargo pazarındaki büyüme iştahımızı artıracak bir özelliğe sahip olacak. Böylelikle hava kargo sektöründe kalitesiyle ilk akla gelen taşıyıcılardan biri olma hedefimize doğru önemli bir adım atmış oluyoruz” dedi.

Kurumsal Gelişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Serdar Yakut, yeni alanda kurulacak sensör ile Wi-Fi ve bluetoothalt yapısı sayesinde internet uygulanabilir hale geleceğini söyledi.



Uçuş İşletmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Yılmaz, Uşuş İşletme, Kabin Hizmetleri ve Operasyon Kontrol Başkanlıkları ofislerinin tek çatı altında toplanarak, uçuş ekiplerinin bu çatı altından uçuşa gidip gelebilmelerinin sağlanacağını belirtti.

Mali Genel Müdür Yardımcısı Murat Şeker, İskanbul Havalimanı’na geçişle birlikte maliyet kalemlerinin azalacağını söyledi.

Ticari İlişkiler ve Yatırımlar Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Sait Dağbakan ise THY markasına yakışan bir kampüse kavuşacaklarını belireterk, şu anda yaşanan hava trafiğindeki dar boğazı da yeni terminalde aşacaklarını belirti.



GÜNDE 2 BİN UÇAK



İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Keskin ise Empathy dergisinin sorularını cevaplarken Yeni Havalimanı’na günde 2 bin uçağın iniş kalkış yapacağını belirterek, “ Terminal 347 dar gövdeli uçak ve 264 geniş gövdeli uçağa hizmet verecek. 70 bin araçlık kapasiteyle Avrupa’nın en büyük otoparkına sahip olacak. 400’den fazla yerli ve yabancı markayı tek çatı altında buluşturacak. 53 bin metrekarelik bir Duty Free alanı olacak. Tüm kuruluşlar çevreci, engelsiz ve yeşil havalimanı olarak inşa edilecek. Dünyanın 350 farklı noktasına uçmak mümkün olacak” dedi.

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