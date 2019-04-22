THY'ye çocuklardan ziyaret 

İbrahim YILDIZ /İSTANBUL,()-23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle THY Genel Müdürü Bilal Ekşi çocuk ziyaretçileri makamında ağırladı. Makamını minik ziyaretçileriyle paylaşan Ekşi, çocuklara uçaklar ve Türk Hava Yolları hakkında sorular sordu. İlginç cevaplarıyla şaşırtan minik misafirler sonrasında 23 Nisan sergisi için yaptıkları resimleri Bilal Ekşi'ye hediye etti.