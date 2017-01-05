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THY, Ukrayna Harkiv seferlerine Mart sonu itibariyle başlıyor

Faik KAPTAN-Murat ÇAKIR/İSTANBUL,() TÜRK Hava Yolları (THY)  30 Mart 2017 tarihinden itibaren Ukrayna’da Kiev’den sonra ikinci büyük kent olan Harkiv’e de uçmaya başlayacağını açıkladı. THY Basın Müşavirliğinden...

THY, Ukrayna Harkiv seferlerine Mart sonu itibariyle başlıyor

Faik KAPTAN-Murat ÇAKIR/İSTANBUL,() TÜRK Hava Yolları (THY)  30 Mart 2017 tarihinden itibaren Ukrayna’da Kiev’den sonra ikinci büyük kent olan Harkiv’e de uçmaya başlayacağını açıkladı.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
“ Türk Hava Yolları; hizmet verdiği tüm alanlarda sergilediği inovatif yaklaşım ve uçuş ağına dâhil edeceği yeni hatlarla 2017 yılında da bu istikrarlı performansı devam ettireceğinin mesajını veriyor.
Sefer düzenlediği 119 ülkedeki 295 destinasyonla dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi unvanına sahip küresel taşıyıcı; Ukrayna’nın eğitim, kültür ve sanayisiyle tanınan bölgelerinden biri olan Harkiv’i de kapsamlı uçuş ağına dâhil ederek, inşasını hız kesmeden sürdürdüğü köprülere bir yenisini daha ekliyor.
30 Mart 2017’den itibaren haftanın 4 günü Harkiv’e sefer düzenleyecek olan Türk Hava Yolları, 30 Mayıs 2017 itibariyle bu sayıyı 7’ye çıkaracak. İstanbul’dan Ukrayna’nın ikinci büyük şehri; Harkiv’e, tüm vergiler dâhil gidiş-dönüş 109 Amerikan Doları’ndan başlayan ücretlerle seyahat edilebilir.
Ayrıca, Miles&Smiles üyeleri, yeni açılan hatlarda ilk 6 ay boyunca %25 mil indirimli ödül biletle seyahat edebilir ve uçuş sınıflarını yükseltebilirler.”
THY yetkilileri Harkiv ile ilgili olarak uçuş saatlerinin internet sitesinden veya telefonla öğrenilebileceğini belirttiler.


 

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