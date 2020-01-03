THY uçağında teknik arıza
İbrahim YILDIZ /İSTANBUL,()-TÜRK Hava Yolları'nın(THY), Cape Town-İstanbul seferini yapan uçağında kalkıştan bir süre sonra teknik arıza meydana geldi. Uçak Johannesburg Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kaldı. THY Basın Müşavirliği'nden...
İbrahim YILDIZ /İSTANBUL,()-TÜRK Hava Yolları'nın(THY), Cape Town-İstanbul seferini yapan uçağında kalkıştan bir süre sonra teknik arıza meydana geldi. Uçak Johannesburg Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kaldı.
THY Basın Müşavirliği'nden konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
"TK 45 sefer sayılı Cape Town-İstanbul uçuşunu icra eden TC-JNI kuyruk tescilli, Airbus A330 tipi uçağımızda kalkıştan kısa bir süre sonra teknik bir arıza meydana gelmiştir. Uçuş güvenliğini daima ön planda tutan ekibimiz, gerekli teknik incelemeler için uçağın Johannesburg Havalimanı'na yönelmesine karar vermiştir. A330 tipi uçağımız, uygun iniş ağırlığına ulaştığında Johannesburg Havalimanı'na güvenli şekilde inişini gerçekleştirmiştir. Uçağımızın teknik durumu incelenmektedir."
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