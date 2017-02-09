THY uçağına apronda otobüs çarptı

İSTANBUL -TÜRK Hava Yolları'nın(THY) Gaziantep-İstanbul seferini yapan uçak, Atatürk Havalimanı 'na indikten sonra yolcuları indirmeye başladığı sırada yer hizmetleri otobüsü uçağın burun kısmına çarptı.



Edinilen bilgiye göre, THY'nin Gaziantep'ten saat 17.15'te havalanan TK-2223 sefer sayılı, TC-JTR kuyruk tescilli Airbus A321 tipi uçağı, İstanbul Atatürk Havalimanı'na saat 19.25'te sorunsuz bir şekilde indi. Uçak park ettikten sonra yolcuları almaya gelen yer hizmetleri otobüslerinden CİP otobüsü Radom olarak adlandırılan uçağın ön kısmına çarptı. Bu nedenle uçak THY teknik hangarına çekildi. Yapılan incelemelerde uçağın Radom'un hasar gördüğü öğrenildi. Radom değiştirilerek saat 01.15'te gerçekleştirilecek İstanbul Amman seferini yapacağı bildirildi.



Bu arada uçağın geçtiğimiz günlerde Hamburg'daki Airbus tesislerinden çıkarak filoya katıldığı öğrenildi.



