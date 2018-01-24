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THY uçağı Trabzon’a inemedi
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THY uçağı Trabzon’a inemedi

İSTANBUL-Trabzon seferini yapan Türk Hava Yolları’na (THY) ait yolcu uçağı, Trabzon Havalimanı’nda görüş mesafesinin düşük olmasından dolayı Samsun Çarşamba Havalimanı’na iniş yapmak zorunda kaldı. Edinilen...

THY uçağı Trabzon’a inemedi

İSTANBUL-Trabzon seferini yapan Türk Hava Yolları’na (THY) ait yolcu uçağı, Trabzon Havalimanı’nda görüş mesafesinin düşük olmasından dolayı Samsun Çarşamba Havalimanı’na iniş yapmak zorunda kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Türk Hava Yolları’nın (THY) TC-JRV kuyruk tescilli, Airbus A321 tipi uçağı 153 yolcusuyla Trabzon seferini yapmak üzere saat 17.35’de Atatürk Havalimanı’ndan havalandı. Uçak, Trabzon Havalimanı’na iniş yapmak için alçalmaya başladığı sırada görüş mesafesi azalmaya başladı. Bunun üzerine uçağın pilotu Samsun Çarşamba Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek Trabzon Havalimanı’na inemeyeceğini, Çarşamba Havalimanı’na iniş yapmak istediğini söyledi. Bunun üzerine uçağın pilotu, Samsun Çarşamba Havalimanı’na saat 19.20’de sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirdi. Yetkililer, Trabzon Havalimanı’ndaki görüş mesafesinin normale dönmesinin ardından THY uçağının seferini tamamlamak üzere Trabzon’a hareket edeceğini ifade ettiler.   

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