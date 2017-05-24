THY tepki gören uygulamayı iptal etti

Tolga ÖZBEK/İSTANBUL () – TÜRK Hava Yolları’nın 1 Mayıs’tan sonra alınan biletlere 1 Temmuz’dan itibaren uygulamaya başlayacağı ekonomi sınıfında 23 kilogram bagaj limiti kuralından vazgeçildi. Limit eskisi gibi 30 kilogram olarak uygulanacak.

Özellikle Avrupa’da yaşayan Türklerden tepki gören yeni kuralın uygulamaya alınmayacağını THY Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medya hesabından duyurdu. Ekşi, “Daha önce 30 kg bagaj uygulaması yapılan ülkelerde ki 30 kg bagaj uygulamasının, yoğun talepler dikkate alınarak devamına karar verilmiştir” diye yazdı.

Ekonomi sınıfındaki yolcular için hayata geçirilmesi planlanan uygulamada, 23 kilogramdan fazla ağırlıklar ve her ek parça bagaj için 70 dolardan başlayan ücret alınması öngörülüyordu.

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